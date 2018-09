Dieter Thomas Heck war als öffentlicher Mann das Gegenteil eines Zweiflers. Er war die wandelnde Gewissheit, dass der Spaß immer weitergehen würde. Noch der traurigste Moment seiner monatlich gesendeten Hitparade wurde mit Hochdruck zelebriert: Im Nachspann, Heck sprach die Namen aller an der Sendung Beteiligten in einem Zug, lag die Verheißung, dass die tolle Berliner Schlagertruppe, angeführt vom Regisseur Truck (gesprochen "Truckkkhhh") Branss, schon das nächste Fest vorbereitete.

Die erste Hitparade lief 1969. Damals gab es ja noch nicht den Überschuss an Quatsch, Zerstreuung und bunten Abenden, in dem wir heute schwelgen, es gab kein YouTube, keine Mediathek und keinen Videorekorder, mit dem der Privatmensch zu Hause eine Sendung wiederholen konnte. Nein, wenn eine Show vorbei war, war sie vorbei. Das erklärt auch, dass uns Alten, damals sehr Jungen, mit der Erinnerung an manche Sendung der Sechziger- und Siebzigerjahre eine würgende Schwermut in der Kehle hochsteigt: Wenn die Hitparade vorbei war, wenn der gelernte Autoverkäufer Dieter Thomas Heck den Bildschirm verlassen hatte, war man als Zuschauer benommen – und allein.

Es waren im TV nicht viele Spektakel zu bestaunen, Heck stach heraus und trug, auch wenn er seine Zuschauer zu Bata Illic, Jürgen Drews, Cindy und Bert verlässlich auf den falschen, den ersten Takt klatschen ließ, zur Linderung der Samstagabend-Tristesse bei. Hier war der unschüchternste Mensch, den Deutschland je gesehen hatte. Er hatte etwas Fürsorgliches, bisweilen Zudringliches, und alles, was er sprach, schwang im Ton der Hauptsache, der Durchsage. Dazu trug er gern Kontrastkragen, das Zeichen des unterhaltsamen Geschäftemachers – das maßgeschneidert Halbseidene war sein schönstes Kostüm. Er brannte vor Ehrgeiz und sein Atem war lang: Niemals riss der rhetorische Luftstrom ab, den er um alles fließen ließ, was ihm vor die Kamera kam. Er verfügte über eine zugleich autoritäre und innerlich brüchige Stimme: als rollten seine fest gesprochenen Worte wie über prasselnde Kieselsteine ins Gehör von uns allen. Stille ertrug er nicht, es sei denn als feierlichen Wirkungshinterhalt, als Kunstpause. Und wenn es einmal so schien, als wüsste er nicht weiter, so war das seine Art, Demut vor großen Gefühlen zu zeigen: Denn natürlich hatte er das treffende Wort doch parat und sprach es dann, nicht ohne Rührung, auch aus. Er war ja vorbereitet.

Dennoch spürte man: Der Mann riskiert viel. Er arbeitet hart. Er spielt ums Leben.

So war es auch. 1943, als Fünfjähriger, war Carl-Dieter Heckscher, so hieß er eigentlich, in Hamburg bei einem Fliegerangriff verschüttet worden. Als man ihn aus dem Schutt barg, war er traumatisiert und stotterte. Den Sprachfehler erzog er sich mit Strenge ab: Er deklamierte erfundene Reportagen und Moderationen auf ein Tonband – und stellte fest, dass er immer dann mühelos sprach, wenn er nichts Schweres zu sagen hatte; und vor allem dann, wenn er nicht in eigenem Namen sprach.

Dabei blieb er. Er musste sich in einen Fremden verwandeln, um zu überzeugen. Das Zackige, übermütig Prahlerische in seiner Stimme wirkte lebenslang wie vorgeschoben – als wäre es die Parodie einer Vaterstimme.

Er war der disziplinierteste Diener, den der deutsche Schlager hatte. Im Gegensatz zu seinem österreichischen Zeitgenossen Peter Alexander, der sich von seiner Wirkung gern davontragen ließ und dann in Rührung schwamm, schien bei Heck das Weiche wie durch ein Gitter gebändigt, ein physiognomisches Gerüst, das von einer Dauerwelle, seiner Brille und seinen der Sonne entgegenleuchtenden Zähnen gebildet wurde: Gute Laune war Pflicht, vielleicht Zwang.

Dass er sich seiner Wirkung bewusst war, machte er mit einem Auftritt abseits der Hitparade klar. In Wolfgang Menges TV-Satire Das Millionenspiel (1970) gab er ein Zerrbild seiner selbst, die Spiegelgestalt eines Moderators – einen Lynchmob-Anheizer, der nicht darüber wacht, ob in der Hitliste Rex Gildo vor Jürgen Marcus liegt, sondern darüber, wie groß der Vorsprung eines um sein Leben rennenden Mannes vor seinen mit Zuschauergebühren honorierten Mördern ist. Verblüffend war: Dieter Thomas Heck begleitete die Killershow so souverän, wie er die Hitparade moderierte.

Aber die Spur der Satire verfolgte er nicht weiter; seine Sache war Unterhaltung (man könnte auch sagen: Trost) und nicht deren Verhöhnung. Er feierte lieber Feste der Gastlichkeit als solche der Wahrhaftigkeit. Seine Gäste nahm er auf der Bühne gern in den Arm, er lenkte sie am Ellbogen sanft, aber unerbittlich gen Kamera, als wollte er sie, zum Wohl von uns allen, durchs Objektiv in unser Wohnzimmer quetschen. Vielleicht wäre die Welt ein besserer Ort, wenn ihm das gelungen wäre.