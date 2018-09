Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Die Welt ist ungerecht. Immer wieder tauchen erstaunliche Multitalente auf, die uns Normalsterbliche verblassen lassen. Man erinnert sich an einen Burgtheaterdirektor, der nebenbei die Münchner Oper übernahm. Oder an einen Gewerkschaftsboss, der auch Zeit für ein Ministeramt fand. Nun ist ein neuer Titan am Himmel erschienen. Mit dem Amt des Wirtschaftskammer-Präsidenten offenbar nicht ausgelastet, widmet er sich künftig auch noch der Notenbank. Dieser Nebenjob wird den Doppelpräsidenten kaum belasten, handelt es sich doch um ein kleines Geldinstitut, das lediglich die Finanzgeschicke eines ganzen Landes steuert. Also alles andere als ein Fulltimejob mit dem zusätzlichen Anreiz der Weiterbildung, da die Hochfinanz für ihn ein interessantes Neuland darstellt. Seine Lernfähigkeit stellte er auch in seinem ureigensten Fachgebiet unter Beweis. Verblüfft konstatierte er: "Was ich unterschätzt habe, ist das Ausmaß des Fachkräftemangels, der den Betrieben unter den Nägeln brennt." Das klingt bescheiden und ehrlich, denn warum sollte gerade der Wirtschaftskammer-Präsident von Randthemen wie dem Lehrlingsmangel Kenntnis haben? Ebenso wie ein Notenbankchef nichts über Staatsanleihen oder Währungsdetails wissen muss. Diese Doppelmonarchie der Unbedarftheit birgt immerhin die Hoffnung, dass rein mathematisch zweimal Halbwissen Wissen ergeben könnte. Und das schimmert bereits heute durch. "Die Notenbank muss eine unabhängige Institution sein", meint der doppelte Präsident. Seine Kontrollfunktion in der Nationalbank ist mit der des Bankenvertreters in der Wirtschaftskammer keinesfalls unvereinbar. Richtig: Unabhängigkeit war ja nie eine Frage der Ämtertrennung.