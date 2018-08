Ein älterer Herr mit weißen Haaren und einem Stapel Flugblätter in den Händen steht einem jungen Mann mit Security-Weste gegenüber. "Wir haben eine polizeiliche Genehmigung", sagt der ältere Herr und zeigt dem Mann eine E-Mail mit der Erlaubnis auf seinem Smartphone. Der Mann mit der Security-Weste, der für die Bahn arbeitet, widerspricht: "Im Bahnhof gilt unser Hausrecht." Der ältere Herr weiß es besser. "Stimmt nicht!", sagt er, das Hausrecht habe die Bahn nur noch auf den Bahnsteigen. "Alles andere im Bahnhof hat sie ja verkauft!" Der Security-Mann verstummt und der ältere Herr verteilt weiter seine Flugblätter, auf denen ein großer Sieg verkündet wird: "Erfolg für Bürgerinitiative: Oberverwaltungsgericht verhängt unbefristeten Baustopp", lautet die Überschrift. Gedruckt hat die Zettel die Bürgerinitiative Prellbock Altona.

Der ältere Herr mit weißem Haar ist einer ihrer Gründer. Er heißt Michael Jung, ist Jahrgang 1950, und derzeit so etwas wie der Albtraum eines jeden Bahnangestellten. Weil er einfach alles besser weiß. Keine Flugblätter im Bahnhof? Falsch! Bahnhöfe und Flughäfen seien öffentliche Orte, an denen das Versammlungsrecht gelte, doziert Jung. Eine Kopie des sogenannten Fraport-Urteils, in dem das steht, wird einer seiner Mitstreiter später einem beistehenden Polizisten überreichen.

Auf der einen Seite hilflose Uniformierte, auf der anderen Seite der paragrafenfeste Vertreter einer Bürgerinitiative: Die Szene im Entrée des Altonaer Bahnhofs ist bezeichnend für das, was an diesem Ort gerade vor sich geht. Die Bahn will einen neuen Bahnhof im Bezirk bauen, zwei Kilometer weiter nördlich, an der jetzigen S-Bahn-Station Diebsteich. Die Verlagerung war ausgemachte Sache. Doch ein Gericht hat sie jetzt vorerst gestoppt. Am 22. August gab das Oberverwaltungsgericht Hamburg einem Eilantrag des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) statt, der eng mit der Initiative Prellbock Altona zusammenarbeitet. Die Richter stellen fest: Die Pläne leiden "an einer unzureichenden Problembewältigung hinsichtlich der Verlegung der Verladeeinrichtung für Autozugverkehre". Die Bahn hat zwar zugesichert, man wolle eine neue Autoreiseanlage an anderer Stelle bauen. Aber das war den Richtern nicht konkret genug. Sie stoppten das Projekt nicht nur, sondern deuteten auch an, dass es noch größere Probleme geben könnte: Weitere "Fragen zur Rechtmäßigkeit des Planfeststellungsbeschlusses" blieben "einer vertieften Prüfung im Hauptsacheverfahren vorbehalten", schrieben sie.

Es ist ein herber Rückschlag für die Bahn. Es ist ein herber Rückschlag für den Senat, der mit der Verlagerung einen alten Bahnhof loswerden will, um Fläche für dringend benötigten Wohnungsbau zu gewinnen. Es ist ein Triumph für Michael Jung, der die Verlagerung für wenig sinnvoll hält. "Stadt und Bahn sollten die Chance zum Neustart nutzen und die Planungen überdenken", sagt er. Er sagt das nicht, weil er tendenziell gegen alles Neue und Moderne wäre. Er sagt das, weil er glaubt, gute Gründe dafür zu haben, dass der Erhalt und die Modernisierung die bessere Lösung sind. Viele Monate schon macht er sich mit seinen Mitstreitern der Initiative Prellbock Altona Gedanken über die Zukunft des Bahnhofs. Es sind Diskussionen unter Fachleuten.

Dabei ist zum Beispiel Rainer Schneider, Vorsitzender des VCD Nord, der das Eilverfahren gegen den Planungsbeschluss angestrengt hat. "Wir haben mehrere Verkehrsingenieure und Verkehrsplaner im Verein", sagt der Wirtschaftsingenieur, Jahrgang 1962, der als Geschäftsführer eines internationalen Verkehrsplanungsunternehmens gearbeitet hat. "Wir haben immer wieder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen: keine Umweltverträglichkeitsprüfung, keine Verkehrsprognose, keine Kapazitätsplanung und keine Leistungsfähigkeitsuntersuchung. Warum hat die Bahn das nicht gemacht?"

Die Gegner sind Verkehrsingenieure, Verkehrsplaner und ehemalige Bahnmitarbeiter

Dabei ist auch Eberhard Happe, ein ehemaliger Bahndirektor, heute Rentner, der einst als Heizer in einer Dampflok angefangen hat und viele Jahre am Bahnhof Altona die Fahrplan-Logistik organisiert hat. "Diebsteich wird ein Geisterbahnhof", glaubt er. Die Annahme der Bahn, dass dort täglich 22.000 Reisende um- und einsteigen, hält er für unrealistisch. Wenn der Altonaer Bahnhof wegfiele, würden die meisten Fahrgäste am Dammtor umsteigen, um das Gedränge im Hauptbahnhof zu vermeiden. Es blieben nur die Reisenden übrig, die Altona und die Elbvororte erreichen wollten.

Und natürlich ist da Michael Jung selbst, studierter Geograf und drei Jahrzehnte lang bei einer großen deutschen Bank unter anderem mit der Finanzierung von Bahnprojekten befasst. Die Bahnpläne nähmen die Menschen in Altona nicht mit, findet er. "Da haben sich Techniker etwas überlegt und das ganze Umfeld nicht mitbedacht." Die Bahn werde heute von Controllern regiert, "nicht von Eisenbahnern". Seit den Neunzigern hätten sie die Bahn zu einem Unternehmen umgebaut, das nur mache, was sich wirtschaftlich lohne.

Die Verlagerungsgegner haben ausreichend Fachwissen und Zeit, sich durch Aktenberge zu wühlen, um Schwachstellen aufzuspüren. "Nicht vergnügungssteuerpflichtig" sei das, sagt Jung, aber notwendig. Bei der Bahn hat man die Herren als schrullige Wutbürger und Eisenbahn-Nostalgiker abgetan. Er könne "nicht nachvollziehen", dass sie am alten Standort festhalten sagt Azzedine Brahimi, der Leiter des Großprojekts Hamburg Altona. Aber die Gegner des Bahnhofs haben genauso ihre Argumente wie die Bahn selbst.

Die Bahn sagt: Mit einen neuen Fern- und S-Bahnhof Diebsteich können die von Norden kommenden Züge direkt weiter in Richtung Dammtor und Hauptbahnhof fahren. Der Umweg über den Kopfbahnhof Altona entfällt. Die Initiativen argumentieren, mit dem alten Bahnhof würde ein "gut funktionierender multimodaler Verkehrsknoten" entwertet, der "alle Verkehrsmittel an einem Ort verbindet".