Schulsenator Ties Rabe (SPD) neigt dazu, Kritik persönlich zu nehmen. Diese Woche könnte er sich daher geärgert haben. Die Situation sei "unbefriedigend", man fühle sich von der Politik nicht "hinreichend unterstützt" und "im erforderlichen Maße ernst genommen", schrieben ihm seine Führungskräfte. Seit dem Frühjahr haben die Direktoren der Gymnasien auf Einladung der Vereinigung der Leitungen Hamburger Gymnasien diskutiert, gut zwei Drittel der Schulleiter haben sich beteiligt, entstanden ist nun ein zwölfseitiges Papier. Die Schulleiter benennen darin wichtige Themen, die diskutiert werden sollten – nicht um den Schulsenator zu verärgern, sondern als Anstoß für eine öffentliche Debatte:

1. Die gymnasiale Bildung ist zu schmal

Die Schulleiter sind besorgt, dass ein gutes Abitur nicht länger für gute Allgemeinbildung stehe. Es gebe eine Tendenz zu einer Drei-Fächer-Schule: Deutsch, Mathe und Englisch stünden im Vordergrund, andere Fächer würden vernachlässigt. Kurse in Physik, Chemie oder Musik kämen wegen der Abiturregelungen in der Oberstufe seltener zustande. Gerade viele begabte Schüler könnten deswegen nicht ausreichend gefördert werden. "Wir wünschen uns, dass wir öffentlich stärker darüber diskutieren, was ein Gymnasium eigentlich leisten soll", sagt Christian Gefert, Sprecher der Gymnasialleiter und Direktor des Marion Dönhoff Gymnasiums in Blankenese.

2. Das Abitur ist zu leicht

Nach Ansicht der Direktoren werden in den Regelungen zum Abitur zu viele schwache Leistungen toleriert. Zu viele Kurse spielen für die Abiturnote keine Rolle, zu viele können ohne Folgen mit der Minimalpunktzahl abgeschlossen werden. "Das zerstört die Leistungsbereitschaft und die Lernatmosphäre in den Kursen", sagt Christian Klug, Sprecher der Gymnasialleiter und Direktor des Gymnasiums Lerchenfeld (Uhlenhorst). Sorgen machen sich die Direktoren außerdem über die uneinheitliche Bewertung. Welche Leistung zu welcher Note führe, sei von Schule zu Schule unterschiedlich. Abi-Klausuren müssten wieder von Lehrern anderer Schulen zweitkorrigiert werden, damit über Bewertungen wieder mehr diskutiert werde.

3. Die Digitalisierung wird vernachlässigt

"Das Digitalvolumen auf den privaten Handys der Schüler ist zuverlässiger als unser WLAN an der Schule", sagt Arne Wolter, Sprecher der Gymnasialleiter und Direktor des Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer in Eimsbüttel. An den Schulen fehlt es nach Ansicht der Direktoren an grundlegender technischer Ausstattung. Sie fordern: WLAN mit externem technischen Support an allen Schulen, eine Lernplattform im Netz und mehr digitale Medien im Unterricht.

4. Die Behörde mischt sich zu viel ein

In Hamburg haben Schulen im Vergleich zu anderen Ländern große Freiheiten, etwa bei der Gestaltung des Unterrichts oder bei der Wahl des Personals. In den vergangenen Jahren seien die Vorgaben der Behörden aber restriktiver geworden, sagen die Schulleiter. An den Schulen müssten inzwischen etwa Musikfahrten oder Klassenreisen ausfallen, weil diese laut den Vorgaben der Behörde zu viel Vertretungsunterricht verursachten. Die Schulleiter wünschen sich mehr Gestaltungsfreiheit für die Schulen und mehr Wahlfreiheit für Eltern. Im Wettbewerb der Ideen vor Ort entstünden bessere Lösungen als durch Vorgaben von oben.