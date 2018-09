Die nächsten Monate wird es für den Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess nicht nur darum gehen, dass das Unternehmen gute Autos baut und Geld verdient. Er muss vor allem die eigene Haut retten.

Am 10. September beginnt der erste große Volkswagen-Prozess vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Darin geht es um Aktionärsklagen gegen das Unternehmen. Dann wird auch gefragt werden, wann Diess von Volkswagens Abgasbetrug, einem der größten Industrieskandale der Nachkriegsgeschichte, Wind bekam.

Das ganze Gerede um seine Verwicklung wird ihn gehörig nerven. Monate wird es dauern, bis restlos geklärt ist, wo Herbert Diess am 27. Juli 2015 genau stand, was er gesagt und gesehen hat. Der heutige Konzernchef war damals ganz frisch in Wolfsburg. Er kam von BMW und sollte die Marke VW führen. In einer Besprechung an diesem Tag soll er ganz unvermittelt eingeweiht worden sein in den systematischen Betrug.

Sein Problem heute: Erst zwei Monate später gab Volkswagen die millionenfache Manipulation zu. Genau darum geht es nun vor dem Oberlandesgericht Braunschweig. Weil die Aktionäre nicht umgehend informiert wurden, klagen sie nun in Braunschweig auf Schadensersatz.

Selbst wenn es in dem bevorstehenden Prozess nicht in erster Linie um Diess persönlich geht, stellt das Verfahren ein unnötiges Risiko dar für einen Konzern, der mitten in seinem größten Umbau steckt.

Kann sich ein Weltkonzern mit 640.000 Mitarbeitern und weit über 200 Milliarden Euro Umsatz im Jahr dieses Risiko leisten?

Die Eigentümer, allen voran die Familien Porsche und Piëch, die den Konzern via Aufsichtsrat steuern, sehen offenkundig keine Probleme. So geht das seit drei Jahren. Als das Ausmaß des Skandals gerade greifbar wurde und die ganze Republik sich längst fragte, wer wann was wusste, fiel den Familien nichts Besseres ein, als den langjährigen Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch zum Aufsichtsratschef zu machen.

Schon diese Entscheidung war ein Fehler. Nicht weil es Pötsch an Sachverstand mangelt, sondern weil er befangen ist. Da kann er öffentlich gern den großen Kontrolleur geben, er war nun einmal ein ganz entscheidendes Rad im Getriebe der Maschine des damaligen Vorstandschefs Martin Winterkorn.

Vor dieser Schablone wird Pötsch bewertet. Er ist ein Manager, dem nach wie vor eine Anklage der Staatsanwaltschaft Braunschweig droht.

Von der vollumfänglichen Aufklärung, die Pötsch gleich nach seinem Amtsantritt im Herbst 2015 versprach, ist wenig geblieben. Im Gegenteil.

Der von Pötsch zum Konzernchef bestellte Diess steht (siehe oben) nicht für den großen, konsequenten Neuanfang.

Ein interner Bericht der von VW mit der Aufklärung beauftragten Anwaltskanzlei Jones Day wurde nicht, wie anfangs versprochen, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Am Ende entschied das Bundesverfassungsgericht, dass zumindest Staatsanwälte die Akten einsehen konnten.