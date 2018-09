"Rumfahren. Lass uns einfach ein bisschen rumfahren!", so hieß das in meiner Jugend, wenn man keinen genauen Plan für den Nachmittag hatte, noch nicht mal ein konkretes Ziel, aber irgendwie rauswollte. In diesem Sommer fuhr ich recht oft herum. Denn an den vielen heißen Nachmittagen hatten die Stadt und die Menschen plötzlich ein anderes, angenehmes Tempo.

Ich habe ein neues Fahrrad. Mal wieder. Ich weiß nicht genau, wie viele Räder mir in den vergangenen Jahren gestohlen worden sind, es waren nicht wenige. Vielleicht kennen Sie es auch, dieses Gefühl der ersten Sekunden am leeren Fahrradständer, wo man das Rad noch liebevoll angekettet hatte, dieses erste ungläubige "Das kann doch nicht wahr sein!", das einem dann durch die Venen schießt. So muss sich Phantomschmerz anfühlen.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Um den Schmerz nicht ständig erneut zu fühlen, entschloss ich mich vor einigen Tagen in einer Mittagspause, mein neues Rad registrieren zu lassen. Es war eine Zufallstat: Am Eingang eines Parks saßen zwei Mitarbeiter des Bürgerdienstes LE an einem Tischchen. Der LE lässt sich wohl am besten als eine Mischung aus Hilfspolizei und Dienstleister beschreiben. Man sieht die Angestellten hier und da in der Stadt, immer wenn sie die Räder von Passanten registrieren und die Daten der Polizei übermitteln. Kostenlos.

Während die zwei Kollegen also an dem Tisch saßen, war ein weiterer Kollege, ein junger schlanker Mann, dem Aussehen nach vermutlich aus Eritrea oder Äthiopien stammend, dafür zuständig, die Räder der registrierungswilligen Passanten zu fotografieren und zu vermessen. Er gab die Messwerte an seine beiden Kollegen in noch etwas umständlichem Deutsch weiter. Zum Schluss brachte er einen kleinen Sticker am Rahmen des Rades an.

Ich musste ein bisschen warten, bis ich an der Reihe war, und hatte daher Zeit, ihn zu beobachten. Er arbeitete sehr beflissen und gewissenhaft und höflich. Vor allem aber schien er froh darüber, Teil von etwas Nützlichem zu sein. Irgendwie traf das auf alle drei Beteiligten zu.

Guter Stimmung rauschte ich frisch registriert durch die kühlen Parkalleen davon, mit dem Gefühl, etwas Vernünftiges getan zu haben. Plötzlich erinnerte ich mich an die nun schon länger andauernde Diskussion um ein soziales Pflichtjahr für junge Menschen. Anfang der Woche hatte sie noch einmal neuen Drive bekommen, als die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer laut darüber nachdachte, auch Flüchtlinge in die Pflicht zu nehmen.

Warum eigentlich nicht? Ein Jahr sozialen Engagements kann bei einem Jugendlichen so viel Positives auslösen: Plötzlich etwas bewirken zu können, sich nützlich zu fühlen, eine Peilung vom Berufsleben zu bekommen, sich von zu Hause abzunabeln und vielleicht auch einmal in soziale Abgründe zu blicken. Was soll daran falsch sein? Bräuchten wir nicht viel mehr Menschen mit solchen Erfahrungen? Menschen, die ihre Fähigkeiten kennen und die ohne Vorurteile durchs Leben gehen, eben weil sie schon ein paar Schwache oder Bedürftige in unserer Gesellschaft kennengelernt haben.

Kritiker nennen die Dienstpflicht das Stehlen von Lebenszeit. Ich möchte leise zu bedenken geben: Wir stehlen vielen Jugendlichen auf ganz andere Weise viel wertvolle Lebenszeit, und das schon sehr, sehr lange. Indem wir sie auf Schulbänke zwingen, auch wenn sie nur noch eines wollen: raus aus der Schule. Weg von Hausaufgabenheften, Gängeleien von Menschen, die ihnen wenig Identifikation bieten oder unangenehm autoritär erscheinen, weg von Brotbüchsen, linierten Heften und Klassenarbeiten.

Ganz vielen Schülern sagt meiner Erfahrung nach im Alter von 14, 15 Jahren der ganze theoretische Ballast des althergebrachten Schulsystems nichts mehr. Sie sind physisch anwesend. Wenn man Glück hat. Mehr nicht.

Viel lieber würden sie sich in der Welt bewähren und das zum großen Teil sicher auch können. Aber man lässt sie nicht. Man stiehlt ihnen nicht nur ein Jahr ihres Lebens, sondern zwei oder sogar mehrere.

Darunter leiden nicht nur diese jungen Teenager, sondern mit ihnen häufig auch die Eltern.

Deshalb würde ich mir für ein verpflichtendes Dienstjahr mehr Kreativität wünschen. Man könnte es in ganz vielgestaltigem Gewand anbieten. Man könnte es jungen Menschen in hohem Maße selbst überlassen, wann und in welchem Bereich sie es absolvieren. Hauptsache, sie machen es. Und zwar alle: Jungen, Mädchen, Hiesige und Migranten. Einfach alle.

Warum also nicht zum Beispiel im neunten Schuljahr zur Wahl stellen: Willst du weiter in die Schule gehen oder doch lieber einen Sozialdienst leisten, in vielerlei Sparten oder in einem bestimmten Bereich?

Die, die dann in der Schule bleiben, haben sich bewusst für die Schule entschieden. In Ordnung. Die, die rausgehen in die Praxis, lernen auch jede Menge. Und kehren im besten Fall als kleine Erwachsene zurück.

Das Dienstjahr würde so zu einer Win-win-Situation für eine Gesellschaft. In der würden sich wahrscheinlich viel mehr Menschen irgendwann mit anderen Augen sehen, weil alle um vielerlei Lebenserfahrungen reicher wären. Ein soziales Dienstjahr muss nicht, aber kann so zum Geschenk werden.

Eines aber ist es sicher nicht: ein Diebstahl an Lebenszeit. Der Phantomschmerz, das Gefühl des Verlustes, wird ausbleiben. Dessen bin ich sicher.