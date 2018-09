DIE ZEIT: Herr Rorsted, vor zwei Jahren kamen Sie von Henkel zu Adidas. Seither ist der Aktienkurs um 50 Prozent gestiegen, die Aktionäre sind begeistert, und Sie gelten als Held unter den hiesigen CEOs. Haben Sie das verdient?

Kasper Rorsted: Das weiß ich nicht. Natürlich hat sich der Unternehmenswert bei Henkel vervielfacht. Dadurch entstand bei den Investoren ein gewisses Vertrauen. Und hier bei Adidas habe ich ein gut geführtes Unternehmen übernommen.

ZEIT: Was können Sie besonders gut?

Rorsted: Meine Stärke liegt in der Führung eines globalen Unternehmens, darin, es besser und effizienter zu machen.

ZEIT: Als gefeierter Spitzenmanager würde Ihr Wort auch in der politischen Diskussion zählen. Unterstützen Sie Siemens-Chef Joe Kaeser, wenn der vor aufkommendem Nationalismus und Rassismus in Deutschland warnt?

Rorsted: Bis zu den Ereignissen von Chemnitz am Wochenende hätte ich gesagt: Nein. Vielleicht muss ich das jetzt überdenken. Innerhalb des Unternehmens ist Rassismus für uns kein relevantes Thema. Ich habe mich schon zum Thema Bildung geäußert, ebenso immer wieder zur Bedeutung der Digitalisierung oder Förderung von Frauen in Führungspositionen. Für mich sind das die drei wichtigsten Themen. Jeder CEO muss sich das aussuchen, was für ihn und die Firma am wichtigsten ist.

ZEIT: Für Sie ist also Rassismus kein relevantes Thema?

Rorsted: Ich sehe nicht, dass Rassismus ein Thema ist, das uns in unserer täglichen Arbeit begleitet. Wir sind ein globales Unternehmen mit fast 60.000 Mitarbeitern aller möglichen Nationalitäten. Bei Adidas gibt es kein Rassismus-Problem.

ZEIT: Könnte der Vormarsch des Rechtspopulismus in Deutschland nicht auch der Marke Adidas im Ausland schaden?

Rorsted: Ich bin auch Ausländer. Das ist eine sehr deutsche Betrachtung und wird im Ausland so nicht wahrgenommen. Ich glaube, dass ein großer Teil der Wähler der Rechtspartei AfD Protestwähler sind. Ich sehe die Situation weniger kritisch als Herr Kaeser.

ZEIT: Sie fürchten keinen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft?

Rorsted: Deutschland ist eines der liberalsten Länder der Welt. Die Deutschen gehen mit ihrer Vergangenheit fast zu kritisch um. Ich sehe gern die deutsche Flagge, höre auch die deutsche Nationalhymne gern und bin sehr stolz darauf, ein deutsches Unternehmen zu führen. Ich lebe gern in Deutschland, meine Kinder sind hier geboren. Ein Land mit Erfolg. Ich bin hier als Däne nie diskriminiert worden. Sonst wäre ich wohl kaum Chef von Henkel und jetzt von Adidas geworden.

ZEIT: Skandinavier sind wohlgelitten.

Rorsted: Ich habe mir schon bei meinem ersten Job in Deutschland vorgenommen, das Land so gut wie möglich kennenzulernen. Hab mir bewusst keine dänischen Freunde gesucht.

ZEIT: Nationale Interessen spielen in der Politik wieder eine große Rolle. Donald Trump erhebt Strafzölle gegen China, die EU, die Türkei – und umgekehrt. Adidas produziert fast alle Schuhe und Bekleidung in Asien. Stören die aufkommenden Handelskriege Ihre weltweiten Lieferketten schon?

Rorsted: Momentan sind wir nicht betroffen. Der größte Teil der Waren, die wir in China produzieren, wird auch dort verkauft. Die USA beliefern wir überwiegend aus Vietnam. Ich glaube nicht, dass unsere Branche hart getroffen wird. Außerdem haben alle Hersteller ähnliche Lieferketten.