Kein Sex seit sieben Wochen! Ehetragödien beginnen oft banal, mit lächerlichsten Vorhaltungen und wirbeln dann in Richtung Abgrund. Die Beteiligten mögen die Augen schreckensvoll aufreißen, sie sind an ihr Schicksal gefesselt. Kitschfilmstoff. Es ist ziemlich gewagt von Ian McEwan, seinen Roman Kindeswohl von 2014 und jetzt das Skript für den Film mit einem Seitensprung anzustoßen, auch wenn es zunächst nur die Idee eines Seitensprungs ist, die er – Professor der Althistorie, Jack – ihr, seiner Gattin – Richterin Ihrer Majestät, Fiona Maye – unterbreitet. Im Skript hat McEwan übrigens die sexlose Phase des Romans auf elf Monate hochgeschraubt. Tja. Wir befinden uns im kulturellen Milieu von London, im Herzen der heute so geschmähten Elite, in Gray’s Inn Square und dort in einem mit matten Kultfarben von Farrow & Ball colorierten Apartment, Tapeten im historischen Pattern der sozialkritischen Arts-and-Crafts-Bewegung. Ein Prost auf das Bühnenbild! Auftritt Stanley Tucci mit virilem Glatzkopf: Er möchte mehr Sex und zwar, wenig überraschend, mit einer jüngeren. Fiona – Emma Thompson mit leicht erschöpftem Unterhautgewebe – reagiert mit genau jener unerotischen Gereiztheit, die Frauen wie ihr, der älteren kinderlosen eleganten Karrierefrau, so gerne zugeschrieben werden.

