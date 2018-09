Diese Frage ist verboten: Wie viel Geld darf ein Menschenleben kosten? Trotzdem wird sie nun verhandelt werden müssen – zwischen den deutschen Krankenkassen und zwei Pharmafirmen. Das klingt unheimlich. Aber eigentlich ist es eine gute Nachricht.

Am Montag nämlich hat die Europäische Kommission zwei neuartige Krebstherapien der Unternehmen Novartis und Gilead zugelassen. Damit müssen sie nun auch in Deutschland angeboten werden. Mit diesen sogenannten CAR-T-Zell-Therapien können Patienten mit bestimmten Leukämien und Lymphomen noch gerettet werden, wenn alle bisher verfügbaren Behandlungen versagt haben. Dabei entnimmt man den Kranken eigene Immunzellen (T-Zellen) und stattet diese mit einem gentechnisch veränderten Rezeptor aus, der ein Protein auf der Oberfläche der Krebszellen erkennt (deshalb die Abkürzung CAR: Chimeric Antigen Receptor). Gibt man Patienten ihre so veränderten T-Zellen zurück, attackiert deren Immunsystem den Blutkrebs.

Es sind die ersten CAR-T-Zell-Therapien, die in den Vereinigten Staaten und nun auch in der EU zugelassen wurden. An einer ganzen Reihe weiterer gegen andere Krebsarten arbeitet die Pharmaindustrie mit Hochdruck. Doch für all diese neuen Immunbehandlungen müssen jetzt auch neue Lösungen bei der Bezahlung durch die Krankenkassen gefunden werden. Denn sie werden sehr teuer sein.

Das zeigt ein Blick in die USA, wo beide Therapien bereits auf dem Markt sind. Gilead kassiert pro Behandlung derzeit 373.000 Dollar, Novartis fordert gar 475.000 Dollar. Zwei Faktoren treiben die Kosten in die Höhe: Zum einen kann die Behandlung nur in speziellen Zentren durchgeführt werden, weil sie nicht ohne Risiko ist. Die übertragenen T-Zellen können bei den Patienten eine überschießende Immunantwort auslösen, die tödlich sein kann. Zum anderen müssen die gentechnisch modifizierten Zellen für jeden Kranken individuell hergestellt werden.

Mehrere Hunderttausend Euro pro Patient – mit den Fallpauschalen im deutschen Gesundheitssystem ist das nicht zu machen. Hersteller und Kassen werden also eine neue Lösung finden müssen. Womöglich werden verzweifelte Kranke sonst versuchen, eine Behandlung per Gerichtsurteil zu erzwingen.

Interessant ist da das Bezahlmodell, das Novartis schon in den USA einsetzt: Das Unternehmen kassiert zwar einen hohen Preis – aber nur bei Erfolg. Versagt die Therapie bei einem Patienten ganz oder teilweise, bekommt der Kostenträger Geld zurück.

Die Frage nach dem Preis für ein Leben muss verboten bleiben. Und sie wird auch in den USA nicht beantwortet. Aber gezahlt wird hier immerhin nur, wenn wirklich ein Mensch gerettet wurde.