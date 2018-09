Das Kreuzworträtsel als PDF

Gewinner und Lösungen

Waagerecht:

7 Halte dicht, auf dass nichts nach außen dringe 11 Gewissen Nicolaus 8 senkrecht kennt man als solchen 16 Folgt jew. nach dem Ges. der Serie – ragen hier und da seit kämpferischen Tagen 17 Zurückhaltende Fahrerlaubnis? Hilft, ordentlich Putz zu machen! 19 Die werfen, wohlplatziert, schon mal um, haben aber auch Aufbaupotenzial 20 Viel Osten in Sprache des Westens 21 Ein luftig Kuss aus den Bergen 22 Kleiner Freiluftumtrunkvorfall: ... purzelt ..., worauf der nicht mehr schmeckt 24 Lässt weder die Rechnung noch den Mond aufgehen 26 Klärungsbedarfsdeckungsbeitrag 27 Instanz zwischen Regio- und Internationalität 28 Brüderlich oder schwesterlich geteilter Aufenthalt 29 Landsleute mit Ostseewestküste 31 Beim einen oder anderen 22 waagerecht abgeschaute Tugend 33 Ein Star der Tonimitationskunst 34 Möge einfließen, dem Sommelaub Sinn zu verleihen 35 Im Inneren der Apfelsine: Sprosse an der Leiter der Ordnung 36 Vergnügen windbewegter Wettbewerber 42 Ein Ton mit viel Blau, wenn auch anders als im Al- 43 Minimalistische Nackenwinkelspielerei? Ja! 44 Finden sich schon den einen oder anderen Schlag weit entfernt von 41 senkrecht 46 Zählt zu den ... Ferienerlebnissen: in freier Natur nach Kindeslust ... zu dürfen 47 Mögen an oder jenseits der Waterkant Klaustrophobiker zur Flucht veranlassen

Senkrecht:

1 Wie die Leute von Zelt zu Hering, so das Programm der Studienreisenden 2 Später Tagesordnungspunkt der Sitzung im 15 senkrecht 3 Einen Rheinseitensprung von Nachbarlandes Großstadt entfernt 4 Der Bumerang des Fehlverhaltens 5 Einmal etwas verrückt: große Greifer aus der Luft 6 Kurz: System ausgebauter Geldwanderwege 7 Das Ferien-Gros wünscht man sich irgendwie so – und freudenreich und pflichtenarm 8 in südlicher Zunge 9 Erlauben, wegen fehlender Bäume, wieder den Wald zu sehen 10 Alle ihre Freunde finden, dass sie leiser ist 12 In amtl. Knapph.: polit. Chefetage 13 Umständliches Begreifen: geregeltes Loslassen 14 Wie die 17 waagerecht in Aktion: Nicht jeder Badegast will’s werden 15 Ort der – vorübergehend – vollen 17 senkrecht 17 Außenwanddekor empfangsbereiter Haushalte 18 Vornämlich für Bilder von Bauernhochzeit oder Kornernte berühmt 23 Nicht Wadenkraft ist entscheidend bei deren Wanderung 25 Am liebsten vernommene Antwort auf: "Schönen Urlaub!" 27 Mehr als nur eine Säule vom Denklehrgebäude vorzeiten 28 Nicht ganz höflich: sieht aus wie Sonne am Stiel, zur Blütezeit 30 Weide voller ... – da blickt das Rindvieh säuerlich 32 Kurz: können tierisch Geld in die Praxiskasse spülen 37 Im Singapore Sling – gerührt oder geschüttelt – zweimal zu finden 38 Achtfach gegeben am Sechsseitenspielzeug 39 So was wie ein RPH – wie Regionales Polizei-Hauptquartier 40 Aufstandauftakt, wie vom Sommelier gern erwähnt 41 Bechergerechter Anteil am Ernteeinfahren 45 In Individualverkehrsmittelnutzerkreisen: Zeichen von Kleinstaatzugehörigkeit

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel auf der nächsten Seite das Lösungswort der Woche (26 waagerecht)! Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Kleidungsstücks (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus KAE, einer HOSE im Bild und BEL ergibt sich KAESEHOBEL.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss für die Folge 9 ist Dienstag, der 11. September 2018

Hinweis: Sie können über dieses Formular auch die Lösung der vorherigen Rätselfolge eingeben. Geben Sie bitte in jedem Fall die Nummer der Rätselfolge ein, da Ihre Lösung sonst nicht gewertet werden kann.

Gewinnspielformular Ich bin damit einverstanden, dass mich DIE ZEIT per Post, Telefon oder E-Mail über interessante Medienangebote und Veranstaltungen informiert. * Pflichtfelder

Hier finden Sie das Rätsel der Folge 8.

Aus allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch das Los ermittelt, schriftlich verständigt, und ihre Namen werden vom 18. September 2018 an unter www.zeit.de/sommerpreisraetsel veröffentlicht. Die Lösung finden Sie in der ZEIT Nr. 38/18 vom 13. September 2018. Mitarbeiter des Zeitverlages und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne sind nicht in Geld einlösbar. Veranstalter des Sommerpreisrätsels und Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Zeitverlag. Näheres zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten nach dem geltenden Datenschutzrecht finden Sie unter www.zeit.de/hilfe/datenschutz. Bei Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz wenden Sie sich gerne an uns, beispielsweise per E-Mail an email@zeit.de.

Und das sind unsere Preise:

© Schloss Reichenow

1. Preis: Drei Nächte im Romantik Hotel Schloss Reichenow

Eingebettet in die brandenburgische Landschaft des Oderbruchs liegt das Ende des 19. Jahrhunderts im neogotischen Stil erbaute Schloss Reichenow mit seiner großartigen Kunstsammlung. Zu zweit wohnen Sie in einem der 22 Zimmer (Doppelzimmer de luxe) inklusive Frühstück, einer Flasche Champagner sowie einem Dinner mit Weinbegleitung

© Pro-Idee

2. Preis: Ein Bugatti ®Design-Wasserkocher von Pro-Idee

Entworfen von Lorenzo Ruggieri und Innocenzo Rifino für Bugatti ®, ist der Wasserkocher Blickfang und Design-Objekt mit komfortabler 1-Knopf-Bedienung. Per App steuerbar sind Temperaturwahl, Einschaltzeit und vieles mehr







© S. Fischer Verlage

3. bis 7. Preis: Je ein "Eckstein Jumbo 7"-Rätselbuch

Soeben ist im S. Fischer Verlag wieder ein Sammelband mit Kreuzworträtseln aus dem ZEITmagazin mit 200 "Um die Ecke gedacht"-Rätseln erschienen

Lösung von Nr. 2446 (Sommerpreisrätsel Folge 7, ZEITmagazin Nr. 34/2018):

Waagerecht:

5 LETHARGIE 9 Geistesblitz: GEDANKE 13 "Eis-Berge" und EISBERGE 16 STEFAN aus S-a-n-f-t-e 18 der und die GANG 19 LEER-lauf, -stelle 20 REISEROUTEN 21 Miroslav "MIRO" Klose mit 71 Länderspieltoren und Joan Miró 22 OEL 23 TEE 24 "Alle Mann an BORD?" 25 VESTA 28 ORTUNG 30 Bart- und Gewürz-NELKE 32 SALZBERGWERK mit Blazer 34 eine Bestimmung der Ortsangabe: STR = Straße 36 BARS im Hip-Hop und Trinklokale 37 RENTIER 38 "Ärmel-Kanal" und AERMELKANAL 43 DOLL = toll, stark (nddt.), = Puppe (engl.) 45 BAHNLINIE 46 REFLEKTOR 47 LEVANTE 48 RASIEREN

Senkrecht:

1 RESERVE 2 "KARRE" 3 Geburtstags-FETE 4 KANTE 5 Otto LILIENTHAL 6 HEROS 7 GEI in Gei-z 8 ISS = Internationale Raumstation 9 GER in Gei-ger 10 DAUERWELLE 11 KANON 12 "Energie-Los" und ENERGIELOS 14 BEO 15 GELASSEN, unterlassen und entspannt 17 FOTOGRAF 18 GEBURT aus E-r-b-g-u-t 26 Elbe und ELBEN (Tolkien, "Der Herr der Ringe") 27 TERMINE 29 Bar- TENDER = Barkeeper 31 KARLA 33 KILT 35 RAHEN 39 LIE = Lüge (engl.), in Lie-be 40 KERN 41 Cottons ARA in "Fluch der Karibik" 42 NEST 44 OKER