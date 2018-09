I. Geduld beim Kunstkauf

Wir leben im Zeitalter der Wartelisten: beim Arzt, in der Kita oder bei der Wohnungssuche, überall muss man sich gedulden. Gleiches gilt für den Kunstkauf. Kunst wird in Unmengen produziert, aber begehrt ist nicht das viele, gar die Vielfalt. Was zählt, sind "die Namen", die Künstler, die "in" sind. Das, was Geld kostet und später noch mehr Geld einzutragen verspricht. Es sind jene Werke, die der Künstler schneller verkaufen als produzieren kann. Also versichert er sich eines Türhüters, um – wie ein überlaufener Club – das Gedränge in geordnete Bahnen zu lenken.

II. Eine begehrte Aura

Dieser Türhüter ist der Galerist. Er führt die Warteliste. Er entscheidet, wer etwas bekommt, warten muss oder ausgeschlossen bleibt. Und er treibt den Künstler an, wenn die Nachfrage einigermaßen bedient werden soll. Oder bremst ihn, damit die Ware verknappt wird und die Preise angehoben werden können. Bereits die alten Meister wie Leonardo da Vinci, Dürer, oder Rembrandt beherrschten diese Strategie. Und manche Galerie, die heute einen Künstler vertritt, der eigentlich noch jedes Kaufbegehren zu erfüllen vermag, bemüht sich deswegen, ihn mit einer Warteliste zu verteuern.

III. Zuerst kommen hilft nicht

Tatsächlich sind jedoch nur jene rund hundert zeitgenössischen Künstler, die bei Auktionen eindrucksvolle Zuschläge erzielen, wirklich "wartelistenfähig". In den Achtzigerjahren waren das Julian Schnabel und David Salle, damals jung und vielversprechend. Bald kam Jean-Michel Basquiat dazu. Heute muss man sich gedulden, wenn man Atelierfrisches von Botero oder Gerhard Richter, Thomas Demand oder Neo Rauch, Marlene Dumas oder Julie Mehretu kaufen möchte. Und dabei gilt keineswegs "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

IV. Eine klare Rangordnung

Wer ein Bild oder eine Skulptur allein für die heimischen Wände zur eigenen Freude besitzen möchte, vor den drängen sich eine Menge Bevorzugte. An erster Stelle rangiert ein Museum – und da das in der Metropole vor dem in der Provinz. Die zweite Stelle wird kulturaktiven Stiftungen zugebilligt. Das ergebe sich aus der kulturellen Mission der Galerie und sei dem Prestige des Künstlers zuträglich, heißt es. Dann kommen die Sammler an die Reihe, die ihre Schätze für Ausstellungen ausleihen – und möglichst sofort oder im Testament versprechen, das Werk einem Museum zu stiften. Ihnen folgen die Sammler, die nicht ganz so generös sind, jedoch kapitalstark und etwa durch Homestorys in Hochglanzblättern bekannt sind. Und erst danach hat die plebs artis eine Chance.