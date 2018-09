Vor gut zwei Wochen musste Kulturstaatsministerin Monika Grütters einräumen, dass sich die Fertigstellung des Museums der Moderne auf dem Berliner Kulturforum verzögern werde. Mit einer Eröffnung 2021, wie ursprünglich geplant, sei nicht mehr zu rechnen. Natürlich wird das von den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron entworfene Gebäude auch teurer, obgleich sein Gesamtinhalt schon um etwa zwanzig Prozent eingeschrumpft werden musste, weil der Bau zu nah an die Matthäuskirche von Friedrich August Stüler zu rücken drohte. Aber dergleichen Preisexplosionen schockieren mittlerweile niemanden mehr, und deswegen hielt sich die Aufregung in Grenzen.

Fürs Kulturforum insgesamt, für den beinahe brachliegenden städtischen Raum vor dem Potsdamer Platz, ist Verzögerung ausnahmsweise eine gute Nachricht. Der Bund ist allerdings ungeduldig und will sein neues Museum sofort bauen, auch weil sich der Ehrgeiz des Landes Berlin bisher in Grenzen hielt, einen Gesamtplan vorzulegen und am Ort etwas wirklich Neues entstehen zu lassen.

Mit dieser Lethargie scheint es jedoch vorbei zu sein. Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Berliner Stadtpolitik der Neugestaltung des Kulturforums als zentralem Vorhaben annehmen wird. Sie will es ernsthaft betreiben, und zwar unter der Ägide der Kulturpolitik. Das ist vernünftig. Jetzt ist noch Zeit, um eine wirklich gute Planung vorzulegen. Ideen gibt es hinreichend, hervorragende Architekten haben sich immer wieder damit beschäftigt, den Ort aus seinem Schlaf zu wecken. Das Forum könnte tatsächlich ein lebendiger Ort werden, für Touristen ebenso attraktiv wie für Berlins Bürger. Viele Kultureinrichtungen der Stadt können sich vorstellen, künftig an einem Programm mitzuwirken, denn dort muss irgendwann mehr stattfinden als nur Konzert- und Museumsbesuch. Immerhin reden nun Beteiligte und Anlieger miteinander, die Berliner Senatsverwaltungen und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Bund), die Philharmonie und die Stiftung St. Matthäus, auch die Stiftung Zukunft Berlin, die den kommenden Prozess des Sich-Zusammenraufens bürgergesellschaftlich beobachten und ermuntern wird.

Der Weg wird lang sein und gewunden. Viele Interessen werden mitsprechen wollen, aber wer darf dort, wo Grundstückseigentum und Kulturföderalismus den Enthusiasmus bremsen, eigentlich für die Allgemeinheit sprechen und aufs Tempo drücken? Manche Position, dies die gute Nachricht, scheint gar nicht so unverhandelbar zu sein wie befürchtet: Die Berliner Verkehrsbehörde kann sich sogar vorstellen, die mehrspurige Potsdamer Straße ein wenig zu verschwenken, was die neu zu gestaltende Fläche um etwa 30 Meter verbreitern und den Autoverkehr abrücken würde. Dann könnte auch der neue Museumsbau aus der unguten Flucht mit Neuer Nationalgalerie und Philharmonie rücken, sodass die Gestaltung des Stadtraums deutlich sichtbar würde.

Die schlechte Nachricht: Wenn nacheinander – und koordiniert – alle Beteiligten ihre Renovierungsprojekte aufnehmen, verwandelt sich das Kulturforum für fünfzehn Jahre in eine Baustelle. Das bedeutet eine lange Durststrecke für die Berliner Kultur, denn während dieser Zeit sind auch andere Einrichtungen noch im Bau, beispielsweise das Humboldt Forum oder die Museumsinsel.

Viel Fantasie wird nötig sein, um eingeschränkte oder temporäre Nutzungen einladend zu gestalten. Das Kulturforum benötigt für diese Phase ein kluges Projektmanagement, eine eigene, unabhängige Stelle, die nicht nur eine integrierte Planung ermöglicht, sondern auch für die Öffentlichkeit glaubwürdig ist. Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit sind nicht selbstverständlich bei Vorhaben dieser Art.

Also eröffnet sich Berlin dort auch eine große Chance. Sie besteht nicht nur darin, eine innerstädtische Fläche zurückzugewinnen, sie besteht auch darin, ein groß dimensioniertes, sehr kostspieliges Kulturprojekt transparenter und bürgernäher durchzuführen als üblich. Selbstverständlich pries Kulturstaatsministerin Grütters ihr kommendes Museum der Moderne schon einmal als "Weltklasse". Darunter geht es nicht, und auch dieser Sprech schockiert niemanden mehr.

Angemessener wäre es allerdings, sie würde den neuen Museumsbau in das künftige Gesamtkonzept einpassen und nicht weiter auf einen unverzüglichen Baubeginn drängen. Da der sich ohnehin verzögert, bliebe Gelegenheit, das neue Kunsthaus endlich zusammenzudenken mit dem Kulturforum als Ganzem. Im Sinne des Gemeinwohls ist manchmal auch Geduld eine politische Tugend.