1. Timing ist alles.

Auch im Lobbying. Schwierig wird es, wenn Sie in der Zeitung lesen, dass ein Geschäft im Nationalrat bereits behandelt wurde und nun in den Ständerat kommt. Wenn also die Parlamentarier im Begriffe sind, etwas zu beschließen, was Ihnen nicht passt, was Ihrem Unternehmen schadet, was Ihr Business in Existenznöte bringen könnte. "Jesses Gott, was läuft da? Gibt es keinen Verband, der dieses Geschäft für mich im Griff hat?", rufen Sie dann. Und beauftragen besser möglichst schnell ein Public-Affairs-Büro, das für Sie den größten Schaden abwenden soll.

Bloß, was können Ihre Berater überhaupt noch tun? Ein Last-Minute-Lobbying in der Wandelhalle, vielleicht. Sie sprechen in Ihrem Namen Parlamentarier an, versuchen auf die Schnelle einen zu finden, der sich zum Geschäft noch keine Meinung gebildet hat. Oder der drauf und dran ist, die Abstimmung zu verpassen.

2. Je früher, desto besser.

Das meint gutes Timing. Also weibeln Sie bereits für ein Anliegen, wenn das Geschäft noch in der Verwaltung ausgearbeitet wird. Gelingt es Ihnen, einen hohen Bundesbeamten mit Ihren Sorgen anzustecken, sind Sie auf dem guten Weg. Und, unter uns gesagt, auch auf dem günstigsten.

Spätestens wenn die Vorlage in die Vernehmlassung geht, müssen Sie eingreifen. Und bleiben Sie hartnäckig dran, wenn sich die zuständigen Kommissionen der beiden Räte mit Ihrem Dossier beschäftigen. Hier werden die Weichen gestellt.

"Wenn es gelingt, die Vernehmlassung zu steuern, ist der halbe Mist geführt."

3. Süßes geht immer.

Vor dem Eingang der Wandelhalle stehen Schalen, drin liegen Schöggeli, und davor steht ein Schild: " Offeriert von Chocosuisse" . Manche sagen: "Da beginnt die Gehirnwäsche!" Bei der Gratis-Schoggi und den makellosen Äpfeln und Rüebli, die den Parlamentariern von den Schweizer Gemüseproduzenten oder dem Obstverband während der Session zum Verzehr angeboten werden.

4. Eilen Sie in die Wandelhalle!

Apropos Wandelhalle. Es gibt keinen besseren Ort, fürs Sehen-und-gesehen-Werden. Die Kollegen registrieren, ob Sie da waren – und mit wem. Haben Sie kein Geld, Parlamentarier zu einem Steh-Lunch und zu aufwendigen Veranstaltungen mit prominenten Rednern und fernsehbekannten Moderatorinnen einzuladen, wie dies die mächtigen Verbände und großen Firmen gerne tun, dann ist die Wandelhalle Ihr Lobbying-Revier.

Hier treffen Sie auf Politiker, Journalisten, Parteisekretäre oder die Profis aus der Verwaltung, und hier können Sie erste Kontakte knüpfen, um diese später zu vertiefen.

"Man tastet sich gegenseitig ab, prüft Koalitionen, entwirft Strategien – und kann sicher sein, dass keine Mails in der Welt herumgeschickt werden. Weil am Anfang nichts schriftlich festgehalten wird."

Der geschwungene, lang gezogene Gang an der Südseite des Nationalratssaals wirkt ausgleichend in diesem Geschäft, in dem die Akteure mit völlig ungleichen Mitteln kämpfen: hier die spendenfinanzierten NGOs, dort der milliardenschwere Pharma-Multi.

"Viele Politiker müssen während der Session nicht alle Themen vertieft verfolgen, sie haben zum Glück Zeit für Fachgespräche."

5. Meiden Sie die Wandelhalle!

Die Wandelhalle und die exklusive Zugangskarte, ohne die Sie dort gar nicht hineindürfen, der Badge, den Sie nur erhalten, wenn ein Parlamentarier sich als Götti für Sie zur Verfügung stellt – völlig überschätzt.

"Die Wichtigtuer, die behaupten, in der Wandelhalle alles erreichen zu können, sollte man nicht ernst nehmen."

6. Glauben Sie nicht jeden Blödsinn.

Was zeigt Ihnen der große Wandelhallen-Streit? Genau, bluffen, behaupten, Besserwissen gehören ins Repertoire jedes Lobbyisten. Seien auch Sie sich dafür nicht zu schade.

"Es ist völlig falsch, zu meinen, unsere Politiker in Bern seien von ein paar Superstrippenziehern gesteuert."