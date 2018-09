Geld ist das letzte Tabu in der Schweizer Politik. Wenn in einem Jahr, am 20. Oktober 2019, die Schweizer ihr neues Parlament bestimmen, wird wie immer die Frage offen bleiben, wer all die Plakate, Inserate, Auftritte und Events eigentlich finanziert.

In den Parteisekretariaten laufen in diesen Tagen die letzten Vorbereitungen für die bald startenden Kampagnen. Die großen Linien, an denen sich der Wahlkampf entlanghangeln soll, werden nach und nach sichtbar: Es wird um Renten, um Steuern gestritten werden und, wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten, um Europa.

Aber über das Geld und welche Rolle es in der Schweizer Politik spielt, darüber schweigen sich die Wahlkampfleiter lieber aus.

Wie viel kostet ein Sitz im Nationalrat?

Wie teuer ist es für einen Lobbyisten, einen Parlamentarier für sein Anliegen einzuspannen?

Und sind die Stimmbürger käuflich?

Allein mit Geld lässt sich nichts erreichen. Aber ohne Geld geht erst recht nichts.

Zwei Namen fallen immer wieder, wenn das Thema zur Sprache kommt: Christoph Blocher und Magdalena Martullo-Blocher.

Er, der wichtigste Schweizer Politiker seit dem Ende des Kalten Kriegs. Sie, seine Tochter, die ihrem Vater nicht nur als Chefin der familieneigenen Ems-Chemie nachfolgt, sondern auch als Politikerin.

Es ist die größte Sensation bei den letzten nationalen Wahlen im Herbst 2015. Magdalena Martullo-Blocher wird für die SVP in den Nationalrat gewählt. Aber nicht im Kanton Zürich, wo sie wohnt, sondern im Kanton Graubünden, wo ihr weltweit tätiges Unternehmen seinen Hauptsitz hat, in Domat/Ems. Die Ems-Chemie machte 2017 einen Umsatz von über 2 Milliarden und einen Gewinn von 582 Millionen Franken. Martullo-Blocher ist Firmenchefin; ihr gehört knapp ein Drittel des Unternehmens.

Wie wichtig also war das Geld für Martullo-Blocher im damals gewonnenen Wahlkampf und jetzt, wo es auf den nächsten zugeht?

Die SVP-Parlamentarierin, deren Vermögen auf fünf Milliarden Franken geschätzt wird und die mit Abstand die reichste Politikerin der Schweiz ist, spricht nicht über das Thema. Ihren Sprecher lässt sie ausrichten, dass sie für ein Gespräch nicht zur Verfügung stehe und auch keine Zeit habe, die wichtigsten Fragen schriftlich zu beantworten.

Muss sie auch nicht. In der Schweiz sind Parteien, Verbände oder Komitees nicht dazu verpflichtet, ihre Buchhaltungen offenzulegen. Eine Volksinitiative, die anonyme Spenden verbieten und Zustüpfe von mehr als 10.000 Franken transparent machen will, lehnte der Bundesrat Anfang 2018 ab: "Eine nationale Regelung der Politikfinanzierung ist kaum mit den Eigenheiten unseres politischen Systems vereinbar."

Stattdessen betont der Bundesrat, wie wenig die schweizerische Demokratie vom Geld abhängig sei. Wie einfach es hierzulande auch wenig Betuchte hätten, eine Abstimmung oder eine Wahl für sich zu entscheiden.

Es bleiben die Gespräche mit den politischen Freunden und Gegnern von Martullo-Blocher.

Jon Pult, bis vor Kurzem Präsident der Bündner Sozialdemokraten, trifft man am besten in Zürich. Er empfängt an einem heißen Sommertag in der Werbeagentur Feinheit. Hier ersinnt er Abstimmungskampagnen, berät Politiker und Firmen. Daneben präsidiert er den Verein Alpeninitiative. Im nächsten Herbst wird Pult für den Nationalrat kandidieren. "Möchten Sie Kuchen?", fragt er und stellt lachend ein Stück Zitronencake auf den Salontisch: "So! Jetzt hab ich Sie gekauft!"

Ob ein Stück Kuchen, eine neue Kirchenorgel oder ein Patronat für ein Skirennen: Geschenke erhalten nicht nur die Freundschaft, sie können auch dazu dienen, Einfluss zu nehmen, Gegenleistungen auszulösen, Abhängigkeiten zu schaffen. "Bei Frau Martullo-Blocher ist das Vorgehen so offensiv, dass für mich klar ist: Da wird Gegenleistung erwartet", sagt Jon Pult. "Sie macht das natürlich nicht auf die plumpe Art, sondern ganz diskret."

In ihrem Wahlkampf habe sie den Kanton nicht nur mit großen Plakaten vollgekleistert, sondern ihre Mitarbeiter damit beauftragt, ihr Konterfei in unzählige Bündner Gärten zu stellen. So erzählt es Pult. Damit streue sie ihr Geld über den ganzen Kanton – und führt damit eine Tradition fort, die bereits ihr Vater pflegte.