Bezirksbürgermeistern läuft der Angstschweiß in den Nacken, sie denken bei diesem Wort an Paralleljustiz und Hinterhofmoschee: Desintegration. Für den Lyriker und Publizisten Max Czollek, 1987 geboren, verheißt das Wort hingegen Hoffnung. In Desintegriert euch! entwirft er gegen die deutsche Leitkultur, ja gegen die Idee jeder Integration seine Alternative: "Das Konzept der Desintegration fragt nicht, wie einzelne Gruppen mehr oder weniger gut in die Gesellschaft integriert werden können, sondern wie die Gesellschaft selbst als Ort der radikalen Vielfalt anerkannt werden kann."

Für Czollek folgt diese Kehrtwende als Lektion aus der Geschichte der Bundesrepublik gleich zweifach: Zum einen waren es die Nazis, die nach 1945 viel zu erfolgreich in den neuen Staat integriert wurden. Zum anderen sei vor allem aus jüdischer Perspektive die Integration eine recht eindimensionale Angelegenheit gewesen: Juden sollten in der jungen Bundesrepublik ihre immergleiche Rolle im "Gedächtnistheater" übernehmen und als "gute jüdische Opfer" den Deutschen verzeihen. Czollek will diese "deutsche Inszenierung" absetzen: Sie helfe nur den Nachfahren der Täter. Die feiern sich für ihre "Wiedergutwerdung" und für die angeblich so gelungene Erinnerungspolitik, während gleichzeitig fast 70 Prozent der Deutschen sicher sind, dass es in ihrer Familie überhaupt keine Täter gegeben habe. "Das offizielle Gedenken" sei womöglich, gar kein "Garant für das persönliche Gedenken, im Gegenteil – die offizielle Inszenierung des Gedenkens dient als Entlastungsritual für familiäre Schuld", schreibt Czollek. "Noch eine Generation, und in deutschen Familien wird es nie Nazis gegeben haben."

Mehr als für die Nazi-Enkel aber interessiert Czollek sich für die in Deutschland lebenden Juden, die sich ihre vielfältigen Identitäten zurückerobern sollen. Auch das gelinge erst, wenn die Dominanz des deutschen Erinnerungstheaters gebrochen werde. Dass er selbst in diesem Stück eine Rolle übernimmt, eine weitere jüdische Stimme spricht, weiß Czollek. Und weil jüdisches Leben für die Deutschen ein Symbol ihrer Wiedergutwerdung sei, stelle schlicht alles, was Juden tun, "eine Befriedigung des deutschen Begehrens dar".

Und weil niemand solcher Dialektik entfliehen kann, kann auch niemand aus Czolleks glasklarer Analyse simple Schlüsse ziehen für die Tagespolitik und Gesetzesentwürfe. Czollek lässt sich nicht ein auf den Was-wir-jetzt-tun-müssen-Anpackerjargon. Er ruft sein "Desintegriert euch!" auch Muslimen, ja allen Migranten zu, nicht bloß Juden. Sein Buch lässt jedoch offen, wie eine erweiterte Desintegration gelingen könnte. Was zum Beispiel ist mit dem "heftigen Antisemitismus unter Muslim*innen", den auch Czollek beobachtet? Handelt es sich, wie uns die Bezirksbürgermeister mitteilen, um eine schlimme Folge der Desintegration? Oder wird im Gegenteil die Integration bloß vom Kopf auf die Füße gestellt? Immerhin passt der neue muslimische Antisemitismus vortrefflich zum neuen deutschen Ressentiment: dass all das so lange her sei und dass man doch jetzt wohl mal wieder was über die Juden sagen dürfe.

