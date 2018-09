Der Himmel war unordentlich, nur manchmal schien ein bisschen schmutzige Sonne durch seine Löcher, und es war der Tag, an dem sich Deutschlands Neonazis immer in Berlin treffen, um an den Tod von Rudolf Heß zu denken. Familienvater X stand in der Nähe des Alexanderplatzes neben einer S-Bahn-Brücke, die zusammen mit den gegenüberliegenden Beton-Fertigbauten eine Schneise ergab, in der es stickig war und nach Fett stank, weil jene Schneise bis auf den letzten Quadratzentimeter mit gastronomischen Angeboten (Quarkkeulchen, Coffee is always a good Idea, Bombay Lounge) vollgestopft war, in der Vollidioten ihr zu knappes Geld ausgeben sollten, um sich dafür Scheiße und ausschließlich Scheiße andrehen zu lassen, wie Herr X dachte, und dabei fasste er sich an den Kopf, der ihm wehtat, weil er den nun seit fast einem halben Jahr andauernden Hochsommer einfach nicht ertrug.

