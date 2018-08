Als Mittdreißiger war er der populärste Autor seines Landes, mit Millionenauflagen und sechsbändiger Werkausgabe – fünfzehn Jahre später ein Verfemter, der knapp dem Terror entkam: Michail Sostschenko – wer kennt ihn noch? In der Sowjetunion liebten die Leser die Satiren des 1895 geborenen Schriftstellers, der nach der Revolution mit dem Schreiben begann. Der Alltag auf dem Weg zum Kommunismus bot reichlich Wahn und Absurditäten; Michail Bulgakow, Andrei Platonow oder Daniil Charms formten daraus bahnbrechende Literatur. Sostschenkos komische Kurzgeschichten sind volkstümlicher; sie entstanden für Zeitschriften und spiegelten die Erfahrungen des Sowjetmenschen. Wenn die Geschichte Die Reize der Kultur mit dem Satz "Ich habe schon immer mit zentralen Überzeugungen sympathisiert" anfängt, so wird darin sowohl die Propagandasprache karikiert als auch die Schwierigkeit des Normalbürgers, sich im Neusprech der Epoche zurechtzufinden. Ähnlich subversiv wirkt die Auskunft von Leningrader Passanten in der Geschichte Ein Opfer der Revolution, die auf die Frage, warum denn Schüsse zu hören seien, antworten: "Gestern hat die Oktoberrevolution stattgefunden" – die größte Epochenwende aller Zeiten als subtile Farce in einem einzigen Satz.

Lange wurde Sostschenko von der Partei geduldet, weil seine Geschichten unpolitischer als andere daherkamen. Hinzu kam die nicht wegzudekretierende Tradition der russischen Satire, kanonisch seit Gogols Revisor. Jetzt kann man in der Regie von Walter Adler erleben, dass Sostschenkos Humor keineswegs mit dem Sowjetsystem untergegangen ist. Thomas Reschkes klassische Übersetzung funktioniert auch heute bestens, weil die Diskrepanz zwischen individueller Disposition und absurder gesellschaftlicher Anforderung ja systemunabhängig existiert. Boris Mattèrn erfasst als Sprecher die Skurrilitäten glänzend.

"Ich aber fordere Denkmäler für Sostschenko in allen Städten und Provinzflecken der Sowjetunion": So verteidigte 1929 der Dichter Ossip Mandelstam den Autor mit dessen Mitteln und dennoch ernsthaft. 1946 war es mit Stalins Toleranz vorbei. Der Spitzenfunktionär Andrei Schdanow verdammte in einer berüchtigten Rede neben Anna Achmatowa auch Sostschenko: Dieser "Abschaum der Literatur" habe "abgeschmackte Schmähschriften gegen das Sowjetleben und die Sowjetmenschen" geschrieben. Das war der Startschuss für die spätstalinistische Eiszeit; beide wurden aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Zeitlebens soll Michail Sostschenko, der 1958 starb, selbst kaum gelacht haben. Auch seine geflügelte Sentenz "Schlaf schneller, Genosse, der Nächste wartet schon auf dein Kissen!" kann man jetzt wiederentdecken.

Michail Sostschenko: Wie mit Gabeln aufs Wasser geschrieben; gelesen von Boris Mattèrn; Hörkultur 2018; 22,– €