Wenn man lange darüber nachdenkt, was eine Grenze ist, wird sie immer absurder. Ein Sprung über eine Linie, und schon ist man in einem anderen Land, in einer anderen Welt. Die Grenze ist so alt wie die Menschheit. Und sie ist so umstritten wie der Ruf nach ihr.

Auch der Amerikaner Francisco Cantú hat sich als Student der Politikwissenschaft über das Wesen der Grenze den Kopf zerbrochen. Aber das hat ihm nicht gereicht. Er wollte sehen, was eine Grenze im Alltag bewirkt, und deshalb heuerte er bei der US-amerikanischen Border Patrol an. Vier Jahre lang bewachte er die amerikanisch-mexikanische Grenze in Arizona, New Mexico und Texas – und sah dabei zu, was Menschen erleben, wenn sie die 3000 Kilometer lange Demarkationslinie illegal überqueren. Danach schrieb der heute 33-Jährige seine Erfahrungen auf. Es entstand eine preisgekrönte, nun ins Deutsche übersetzte Reportage, die für die europäische Grenzdebatte nicht uninteressant sein dürfte. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Bericht: Egal wie hoch die Zäune und wie tief die Gräben auch sein mögen, wenn ein Mensch den Entschluss fasst, eine Grenze zu überwinden, ist ihm kein Risiko zu groß und kein Warnschuss zu laut. Das schildert Francisco Cantú: wie er hungernde, durstende, sich verzweifelt windende Flüchtlinge aufsammelt, um sie anschließend mit einem Pick-up abzutransportieren und in Gefängniszellen zu sperren, wo die Besinnungslosen nicht mehr als Wasser und ein paar Kräcker bekommen. Man erlebt in den Beschreibungen, wie ein Staat an die Grenze des moralisch Erträglichen geht, um Menschen daran zu hindern, ein Land zu betreten, ohne dass es eine Abschreckungsstrategie gäbe.

Dieses Buch liest man mit einer Mischung aus Verstörung und Verzweiflung. Es verärgert, schockiert, stößt ab und stellt die Frage, welches Gut schwerer wiegt: das des Humanen oder das der staatlichen Souveränität. Nicht nur der Leser schaudert, sondern auch der Reporter. Nach vier Jahren kann Cantú, selbst Sohn mexikanischer Einwanderer, nicht mehr arbeiten. Ihn quälen Albträume und Magengeschwüre. Er denkt an die vielen Schwangeren, die er in die Armut zurückgeschickt hat. Und quittiert den Dienst.

Das Problem an Cantús Bericht ist seine inszenierte Betroffenheit. Wie herzzerreißend die Beschreibungen auch sind, sie geben keine Antwort darauf, wie ein Staat seine Souveränität verteidigen kann und dabei human bleibt. Das heißt für die europäische Debatte: Die Grenze ist nicht das Problem, vielmehr die Art und Weise, wie man sie schützt.

Francisco Cantú: No Man’s Land. Leben an der mexikanischen Grenze; a. d. Engl. v. Matthias Fienbork; Hanser, München 2018; 240 S., 22,– €