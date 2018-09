So viel Euphorie über Ost-Filme hat es lange nicht gegeben: Gundermann, der neue Film von Andreas Dresen über den Liedermacher Gerhard Gundermann, sei einer der "differenziertesten, besten Filme über die DDR", schrieb beispielsweise Spiegel Online. "Dresens vielleicht wichtigster Film, sein lautester und leisester zugleich, einer der schönsten in jedem Fall", heißt es im Tagesspiegel. Und sogar das Musikmagazin Rolling Stone hat dem singenden Baggerfahrer aus Hoyerswerda, Gundermann selbst übrigens soll diese Bezeichnung gehasst haben, in der jüngsten Ausgabe fünf Seiten gewidmet.

Aber auch von Annekatrin Hendels neuem Dokumentarfilm Familie Brasch sind viele begeistert. "Familie Brasch dringt tief in die DDR-Geschichte ein", schreibt die Süddeutsche Zeitung. "Eine hochspannende Zeitreise", meint der SWR. Hendel hatte zuletzt den höchst sehenswerten Dokumentarfilm Über Leben in Demmin produziert, als Regisseurin einen Film über Sascha Anderson gemacht; Hendel gehört zu den wichtigen Chronistinnen des Ostens.

Aber sind die Filme wirklich so gut, so wegweisend, erzählen sie etwas Neues?

Tatsächlich ist es eine große Freude, dem Schauspieler Alexander Scheer zuzusehen, wie er den Gundermann gibt, und es bricht einem das Herz, die alten Lieder noch einmal zu hören; selbst das Kind kennt nun Linda und Gras und kann fast mitsingen, so oft hat man Gundermanns Lieder in den vergangenen Tagen noch einmal gehört. Und auch die drei Generationen umfassende Geschichte der jüdischen Funktionärs- und Künstlerfamilie Brasch wird von Hendel und ihren Protagonisten Marion Brasch, Bettina Wegner, Christoph Hein, Katharina Thalbach und anderen noch einmal toll erzählt.

Allein, für jemanden, der sich sowohl mit Gerhard Gundermann wie auch mit dem Dichter Thomas Brasch befasst hat, und das sind im Osten Deutschlands gewiss nicht wenige, fördern diese beiden Filme, nun ja, nicht viel Neues zutage. Eher funktionieren sie wie ein Blick ins inzwischen leicht vergilbte Fotoalbum. Es wird zurückgeschaut und sich erinnert. Die Gegenwart jedoch wird ziemlich ausgeblendet und mit ihr die Frage: Was sollen uns diese zweifellos spannenden Biografien heute sagen? Was fangen wir mit diesen Lebensläufen nun an? Und vor allem, was sollen sie eigentlich denen sagen, die damals nicht dabei gewesen sind?

Beide Filme wirken, überraschenderweise darin sonderbar synchron, in sich verkapselt und wie stillgefroren in einer längst vergangenen Zeit. Beide weichen den sich aus ihren jeweiligen Stoffen ergebenden, tiefer liegenden Fragen leider aus. Im Zentrum von Gundermann steht letztlich dessen IM-Geschichte; von 1976 bis 1982 hat Gundermann als IM Grigori über Kollegen und Auslandsreisen seiner Band berichtet. Diese verstörende Tatsache organisiert den Film zeitlich, er erzählt von der in der DDR stattfindenden Anwerbung bis zu jenem Zeitpunkt in der Nachwendezeit, als die Öffentlichkeit davon 1995 erfuhr. Dresen macht das nicht chronologisch, sondern in eleganten Zeitsprüngen. Und er zeigt, wie sich Gundermann eigentlich den Fragen alter Weggefährten entzieht, wie er, der so kraftvolle Lieder sang, der als Baggerfahrer so sehr auf einem authentischen Leben, seinem richtigen Platz im Leben beharrte, mit den Fragen nach seiner Vergangenheit nicht umgehen kann. Dresen zeigt einen Mann voller Widersprüche. Aber woher diese Widersprüche rühren, darauf will er mit seinem Film keine Antworten geben. Anders gesagt: Dresen legt den Finger nicht in die Wunde.

Und so kann man sich nach dem Film noch immer keinen Reim darauf machen, warum einer wie Gundermann IM geworden ist. Zumal die geraden und unmissverständlichen Antworten, die er damals durchaus gegeben hat, im Film nicht auftauchen. Gleich nach seiner Enttarnung hat er in einem Interview auf die Frage, ob er sich schuldig fühle, nämlich geantwortet: "Nee, deswegen nicht. Die DDR war mein Land, und das Ministerium für Staatssicherheit war dazu da, dieses Land zu schützen." Und weiter sagte er: "Ich wollte immer schon Agent werden. Hab das schon bei der Berufsberatung in der Schule als Wunsch angegeben. Aber die haben nur gesagt, da müsste ich schon warten, bis jemand auf mich zukäme. Aber es kam keiner." Das sind, wie gesagt, sehr unmissverständliche Sätze. Gundermann war offenbar niemand, der so zaudert wie die Figur im Film.