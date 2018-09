Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Hier steht die Küche im Mittelpunkt, sogar auf einem Podest. Ein trutziges Viereck im Zentrum des Raums, um das sich die Gäste scharen. Eben haben sie eine schnöde Bürohaustür geöffnet, nun tauschen sie die Garderobe gegen ein Glas Sekt, stellen sich damit ans Fenster, staunen, wie anders die Elbe hier aussieht, und warten geduldig, bis der Restaurantleiter zur Küchenaudienz geleitet: "Der Thomas ist jetzt so weit."

In Rothenburgsort hat vor Kurzem das 100/200 eröffnet – ein Gourmetlokal, das so gut wie alles anders macht. Das beginnt mit der Reservierung, die einem Ticketkauf gleicht: Man bezahlt sein Menü im Voraus. Damit wird sichergestellt, dass man wirklich erscheint. Dann die Ortswahl, ein Lagergebäude tief im Nirgendwo. Letzter bekannter Punkt: der Holiday-Inn-Turm an den Elbbrücken. Von da tastet man sich voran, die Augen fest aufs Navi gerichtet, vorbei an staubigen Häuserwänden und Fernfahrern, die neben ihren Zugmaschinen picknicken. "Haben Sie’s gut gefunden?", ist die Begrüßungsfrage der Kellner. Fast jedem, der es so weit geschafft hat, fällt dazu etwas ein.

Und eben der Empfang. Der Thomas war vorher beim Tim, und den jovialen Ton hat er von da mitgenommen. Wer mal in Mälzers Off-Club gegessen hat, kennt den Mann mit dem Vollbart und der dicken Brille, der bei jeder Nachfrage aus der Küche geschossen kam. Thomas Imbusch kann zu jedem Kräuterblatt auf seinem Teller etwas erzählen. Was seltener ist: Er hört mit der gleichen Hingabe zu.

Im eigenen Restaurant holt er die Gäste gruppenweise an den Küchentresen, zur Einweisung. Hier gibt es fünf Häppchen. Jedes variiert einen Grundgeschmack, von Süß bis Umami ("das ist für mich das Geilste"). Das sind kleine Kunstwerke und als solche deutungsoffen. Die Olive mit Dillcreme und Zitronen-"Weiß" – ist die nun vor allem salzig oder bitter?

Der Name 100/200 ist ein Bekenntnis zur Einfachheit. Er steht für das heiße Wasser, mit dem letztlich alle kochen, und für den heißen Ofen. Imbuschs Einfachheit ist nicht frei von Manierismen. Er grenzt sich ab von der "Pinzettenkunst" mancher Kollegen und löst doch selbst winzige Fleischflusen aus dem Schwanz und dem Kragenknochen der Bachforelle aus, um sie mit japanischem Eierstich und Grapefruit zu servieren. Schon klar, das Head-to-tail-Prinzip – man verarbeitet das ganze Tier, wenn es schon sterben musste.

"Sind Sie fein damit?", fragt der Service nach fast jedem Gang. © Vanessa Maas für DIE ZEIT

Das Filet von der Forelle gibt es ein wenig später samt der Pfanne, in der es gebraten wurde. "Bitte auch aus der Pfanne essen!", gebietet der Koch. Auf dem Teller liegt schon Forellenkaviar, verblüffend gemischt mit Fliederbeeren. Dem würde die Hitze schlecht bekommen. Dazu kommt eine Schale mit gefrorenem Kefir, mit dem man die Kreation regelmäßig beschneien soll. Leider kommt die Kühlung zu spät; der Fisch hat in der Küche etwas viel Hitze abgekriegt.

Am stärksten zeigt sich die Küche da, wo sie die Erwartungen am weitesten gesenkt hat. "Der Rest" nennt sich das köstliche Ragout aus Hühnerklein, das man nach dem Hauptgang verputzen muss, ehe es Nachtisch gibt. Herz und Magen, aber auch Gurgel und Kamm, alles exakt gegart und in Schnittlauchsahne versteckt.

Der Chef kommt noch mal an den Tisch. Er zeigt aus dem Fenster: "Das ist für mich Hamburg." Man folgt seinem Blick und sieht Brücken, Graffiti, Möwen im seichten Wasser. Und ganz hinten die Elphi und den Michel, hinter dem die Sonne untergeht. Bald wird direkt gegenüber der Elbtower gebaut. Dann ist das 100/200 fast Innenstadt, etwas Optimismus vorausgesetzt. Aber den bringt der Chef mit. Auf der Restaurantwebsite steht schon, wie man es vom Flughafen aus erreicht.

Erst zum Schluss gibt es die Menükarte, mit rotem Wachs versiegelt wie eine Geheimbotschaft. Was man von hier auch mitnehmen kann: den jüngsten Anglizismus. "Sind Sie fein damit?", fragt der Service nach fast jedem Gang. Ja, wir sind fein – vor allem mit dem, was sich am gröbsten gibt.