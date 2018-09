Wenn Sie in Mittweida mit der Bahn ankommen, vermeiden Sie einen Fehler: Bitte nicht über die öde Einfallsstraße ins Zentrum gehen, sonst sinkt die Laune so weit, dass sie kein noch so hübsch sanierter Marktplatz wieder heben kann. Sie laufen also vom Bahnhof geradeaus und nehmen die Goethestraße, eine von den aufmarschbreiten Wohnstraßen Ostdeutschlands. Dort kommen Sie am Schwanenteich vorbei, wo Sie eine Runde ums Wasser spazieren sollten.

Am Ufer stehen Weiden, unter denen schon viele Liebesgeschichten begonnen haben und manche auch zu Ende gegangen sind. Akustische Kulisse dafür ist das Zwitschern exotischer Vögel. Der Schwanenteich als heimliches Zentrum muss nämlich vieles sein in dieser Stadt: Park, Spielplatz und Zoo. Erschrecken Sie also nicht; zwischen Fichten und Rhododendren flattern Papageien in zwei große Volièren.

Wenn Sie einmal rum sind ums Wasser, wenden Sie sich nach links. Dort liegt der Technikumplatz, in dessen protzige Leere der ganze Stolz des Ortes gegossen ist. Baumlos ist es hier, und nur selten sitzt jemand auf den klobigen Bankreihen. Aber immerhin erfüllt all das seinen Zweck, im Wortsinne Platz zu machen für das Hauptgebäude der Hochschule. Mittweida ist nämlich Hochschulstadt, wie schon an der Autobahn auf einem dieser inhaltlich oft fragwürdigen Hinweisschilder geworben wird (bestes Beispiel aus der Gegend: "Chemnitz, Stadt der Moderne").

Aber hey: 6000 Studenten bei 15.000 Einwohnern, das ist ein beachtlicher Schnitt. Und die vielen Medienstudiengänge bringen viele außergewöhnliche Filmvorführungen her. Schauen Sie mal zum Kino Filmbühne, vielleicht haben Sie Glück.

Am Technikumplatz geht’s wieder links rum und hinein nach Downtown Mittweida. Vor Ihnen liegt die Rochlitzer Straße, da holen Sie sich ein Wurzelbrötchen in der Bäckerei Blochberger. Es hat Walnüsse im Teig und sieht aus wie die verdrehte Wurzel eines sehr alten Baumes. Lohnt sich wirklich, das Brötchen.

Dann geht es entlang einer Reihe Häuser, die zusammengedrückt sind wie eine Ziehharmonika, so eng stehen sie. In einem der Gebäude, dem mit der beigen Markise, konserviert ein Mann namens Tassilo Römisch die eingestaubte Weltraum-Vernarrtheit der Ostdeutschen. Er besitzt die weltweit größte private Raumfahrtsammlung, ganz echt mit Guinness-Buch-Siegel. Sie sollten klingeln (reguläre Öffnungszeiten gibt es nicht) und sich den Handschuh zeigen lassen, mit dem Juri Gagarin für seinen Flug ins All trainiert hat. Römisch begeistert noch den letzten Raumfahrt-Verächter, und wenn er Sie dafür in einen seiner Kosmonautenanzüge steigen lassen muss.

Zurück in der irdischen Welt sind Sie jetzt fast am Markt. Dessen Dreieckigkeit ist auch schon seine bemerkenswerteste Eigenschaft, aber aus zwei Gründen sollten Sie dennoch einen Blick auf ihn werfen. Erstens, weil er wirklich schön saniert (und Selfie-tauglich) ist, und zweitens, weil man sich hier nicht mehr unwohl fühlen muss. Noch vor zehn Jahren gehörte der Platz nach Sonnenuntergang dunklen Gestalten, die sich Sturm 34 nannten und angetrunken Dönerladenfenster einwarfen. Inzwischen ist die Kameradschaft verboten, und die Gestalten pöbeln daheim.

2 Stunden in Mittweida 2 Stunden in Mittweida Kultur Den besten Blick aufs Zentrum hat man auf dem Kirchberg. In einem alten Pfarrhaus befindet sich das Stadtmuseum, wo von Sachsens Kultur- und Industriegeschichte erzählt wird. Kulinarik Nachmittags öffnet an der Mensa die von Studenten betriebene Kneipe Schwemme. Eine Wand ist mit einem psychedelischen Sternenhimmel bemalt, kickern kann man trotzdem. Irre Stimmungs- mischung, irre gutes Essen.

Neben dem Rathaus prahlt das Deutsche Haus mit seiner geranienverzierten Fassade. Drinnen können Sie Mittweidaer Bierbraten essen, einen marinierten Schweinebraten. Keine Sorge, der wird beim Abschluss Ihrer Runde verdaut: einem Spaziergang zum Wasserturm. Sie sehen ihn schon lange, bevor Sie ihn über einen meistens windumtosten Feldweg erreichen.

Der Turm, wie er da so klinkerrot über eine leere Landschaft wacht, beweist dann doch noch mal die Uneitelkeit Mittweidas. Woanders wäre er längst von exzentrischen Bauherrinnen zu einem Wohnturm umgefriemelt worden. Hier soll er tatsächlich noch Feuer löschen helfen. So ganz nimmt man ihm das nicht ab (wie gelangte wohl das Wasser rechtzeitig von hier in die Stadt?). Doch das hat auch Tröstliches. Manchmal reicht es einfach aus, anlasslos da zu sein.