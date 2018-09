Anlässlich seines Geburtstags wurde er unlängst einmal mehr als lebende Legende gefeiert, aber den Begriff sollte man als Understatement abtun. Der drahtige Herr ist mitsamt seiner Lebensleistung einzigartig, ein Ende scheint nicht in Sicht. Es heißt, er trainiere drei Stunden pro Tag, um sich fit zu halten, mache vor jedem Auftritt Aufwärm- und Stimmübungen und ernähre sich sehr gesund. Und dann sind da noch die guten Gene des Vaters, eines Sportlehrers, der wurde immerhin über neunzig Jahre alt. Acht Mal hat er die Gene inzwischen selber vererbt; den jüngsten Sohn und die älteste Tochter trennen etwa so viele Jahre wie ihn von der aktuellen Lebensgefährtin. Aber so ein Altersunterschied ist für einen "echten Ritter" wohl kein Problem.



Doch zurück zu den Anfängen: Ruhm, Erfolg, Reichtum überrollten ihn und das treue Begleitensemble quasi über Nacht, und das ist so geblieben. Ein Umstand, mit dem keiner rechnete, zumal manch begabter Kollege aus jener Generation früh geendet ist. Er nicht. "Wie andere Leute Arzt werden wollten, wollte ich auf der Bühne stehen", hat er in einem Interview gesagt und lässt den Worten seither Taten folgen. Dabei lesen ihm neben den ergrauten Zeitgenossen auch schon deren Enkel jede Zeile von den Lippen ab oder singen sie auswendig mit. Es gehe um den "Austausch von Gefühlen", so charakterisiert er sein Wirken. Irgendwie ein trauriger Gedanke, dass die ganze Sache eines Tages aber doch wird enden müssen, letztlich alles eine Frage der Sterblichkeit. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 35:

Das "Hildebrandslied" und die "Dietrichsepik" feierten ihn, Papst Gregor verdammte den Arianer, und Karl der Große verehrte den Ostgoten Theoderich den Großen (451/456 bis 526 ), der 481 oströmischer Heermeister wurde. Nach dem Sieg über Odoaker 493 machte er sich als Regent Westroms unabhängig. Chlodwig I. und Kaiser Justin I. betrieben seinen Untergang