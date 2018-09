Schach ist grundsätzlich ein mathematisch vollständig erfassbares Spiel, wären da nicht die schier unendlich vielen Möglichkeiten, die auch die schnellsten Computer heillos überfordern.

Gar nicht zu reden vom Menschen, der intelligente (Ausschluss-)Entscheidungen treffen kann und nicht wie die Maschinen mit ihrer brute force ungeheure Mengen völlig sinnlosen Datendrecks an die Oberfläche schleudert. Zugegebenermaßen sind dann allerdings auch Perlen dabei.

Der renommierte Schachtrainer Artur Jussupow empfiehlt, bei der Entscheidungsfindung sogenannte Kandidatenzüge durchzugehen, also beispielsweise eine noch untätige Figur zu aktivieren. Ganz sicher richtig und im Einklang mit dem rationalen Schachspiel, das Goethe als "Probierstein des Gehirns" bezeichnete.

Aber jeder Schachspieler kennt – zumindest gelegentlich – den "Geistesblitz" vor jedem Nachdenken, wobei gar nicht selten bei der folgenden verstandesmäßigen Prüfung dieser intuitive Zug dann doch zu Unrecht verworfen wird. Der Psychologieprofessor Gerd Gigerenzer plädiert deshalb für "Bauchentscheidungen" und die Macht der Intuition, und aus gutem Grunde gibt es für die kopflastigen Schachspieler das Buch Move First, Think Later von Willy Hendriks.

Ach, wäre doch Dieter Hardt beim Grenke-Open in Karlsruhe diesem Ratschlag gefolgt und hätte als Weißer gegen Peter Nedkov seinen sofort entscheidenden "Bauchzug" gemacht! Und zwar welchen?!

Lösung aus Nr. 35:

Wie konnte Weiß am Zug matt setzen?

Nach dem Turmopfer 1.Tb8+! gab Schwarz schon auf, weil er nach 1...Kxb8 2.Db3+ durch 3.Db7 (das Hinauszögern durch 2...Tb5 3.Dxb5+ ist sinnlos) matt gesetzt wird