Nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen erwartet die Türkei mit den Kommunalwahlen eine dritte Prüfung. Nachdem sie die beiden ersten Wahlen, wenn auch mit Mühe, gewonnen hatte, macht die regierende AKP jetzt für die letzte mobil. Die Opposition hat alle Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung eingebüßt und konnte ihre laue Energie bislang nur in den von ihr regierten Kommunen einsetzen. In den Küstenstädten ist die sozialdemokratische CHP stark, in den überwiegend kurdischen Regionen die HDP. Besser gesagt, dort stecken beide in Bedrängnis und atmen mühsam bei begrenzten Möglichkeiten. Die Regierung traf diverse Vorkehrungen, um auch diese Luftröhre noch zu durchtrennen. Anfang August unterstellte ein Dekret die kommunalen Budgets dem Staat. Damit ist regionale Autonomie de facto abgeschafft.

Fast 100 von der HDP regierte Kommunen kamen während des Ausnahmezustands wegen angeblicher Terrorismusunterstützung unter Zwangsverwaltung, die meisten ihrer Bürgermeister ins Gefängnis. In diesen Gebieten dürften die Wahlen schwierig werden.

Die CHP steckt nach der Wahlniederlage in der Schockstarre und ist mit inneren Streitigkeiten beschäftigt. Das wollte Erdoğan nutzen und, genau wie er es bei den Parlamentswahlen getan hatte, die für nächsten März angesetzten Kommunalwahlen auf November vorziehen, um auch die Macht in den Regionen an sich zu reißen. Aber er konnte seinen nationalistischen Partner MHP nicht davon überzeugen.

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Der Schlüssel für die Kommunalwahlen liegt in Istanbul. "Wer Istanbul verliert, verliert die Türkei", lautet ein beliebter Spruch in der türkischen Politik. Auch Erdoğan erklomm die ersten Stufen zur Macht mit der Wahl zum Bürgermeister von Istanbul 1994. Seither hat er in Istanbul keine Kommunalwahl verloren. Bei den Wahlen im letzten Juni erhielt er dort 50 Prozent für die Präsidentschaft, seine Partei bei den Parlamentswahlen aber nur 42 Prozent. Die Schere zwischen persönlichem Charisma und Stimmen für seine Partei, eine unvermeidliche Folge von Ein-Mann-Regimen, beunruhigt Erdoğan. Auf Reisen erlebte er, dass Parteileute ihm applaudierten, die lokalen Bürgermeister seiner Partei aber ausbuhten. Deshalb legt er jetzt los, lässt Umfragen machen, sucht nach neuen Kandidaten, schärft seinen Parteifunktionären ein, sich "unerkannt" unters Volk zu mischen und ihm den Puls zu fühlen.

Gelänge es den Oppositionsparteien in den Provinzen, in denen sie schwach sind, eine Bündnisstrategie zu entwickeln, bei der sie den Stärksten von ihnen unterstützen, wären sie in vielen Regionen der Regierung überlegen. Damit wäre Erdoğans Traum von der absoluten Macht ein Riegel vorgeschoben.

Die größere Gefahr liegt in den Augen des Präsidenten aber darin, dass die Folgen der Wirtschaftskrise sich auf die Wahlen auswirken, dass der Protest, den die Opposition nicht zustande brachte, dann von geschlossenen Rollläden, untilgbaren Schulden, erschütterten Familienbudgets ausgelöst wird. Ein Blick auf die Daten lässt das unvermeidlich erscheinen. Das ist ein Grund dafür, dass Erdoğan jetzt ein paar Gefangene freilässt und in den Westen reist.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe