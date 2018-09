Bahnfahren, das hat manchmal auch mit Nostalgie zu tun. Etwa, wenn man einen Blick auf die mehrsprachigen Schilder in den Waggons wirft. Die sind auch in Regionalzügen wie dem auf der Strecke Hamburg–Kiel in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch gehalten. Si prega di lasciare libero il passaggio (Bitte den Durchgang freihalten), wird der Hamburg-Pendler da gemahnt. In memoriam des Hinweises, der früher unter den Zugfenstern klebte und mit dem sicher Generationen von Bahnfahrern ihre ersten italienischen Wörter lernten: È pericoloso sporgersi (Hinauslehnen ist gefährlich). Dieses Schild ist verschwunden, seit die Zugfenster sich nicht mehr öffnen lassen; die italienisch-, aber auch französisch- und englischsprachigen Aufschriften an Türen, Feuerlöschern, an der Notbremse und den Nothämmern gibt es nach wie vor. Erstaunlich, bedenkt man, dass zu den am häufigsten in deutschen Zügen gesprochenen Fremdsprachen weder Italienisch noch Französisch zählen dürften, sondern Türkisch – das wiederum auf den Schildern gar nicht vorkommt. Arabische Schriftzeichen fehlen ebenso. Orientiert sich die Systematik der Beschriftung also an den Sprachen der Nachbarstaaten? Italien fiele in dem Fall, überall passieren Fehler, in die Kategorie "gefühlter Nachbarstaat". Aber wieso kommt dann das Polnische nicht vor, oder das Tschechische oder Dänische?

Oder aber – als Bahnfahrer hat man ja Zeit zum Grübeln, wenn man eingeklemmt im Zwischenwagenbereich steht – hängt die Beschriftung der Schilder mit der Historie der Bundesrepublik zusammen? Die ersten Gastarbeiter kamen ja aus Italien. Doch warum sind die Schilder in nagelneuen Regionalzügen heute immer noch derart beschriftet? Soll der scheinbare Anachronismus langjährige Bahnfahrer an die Zeiten erinnern, als sie noch jung und mit Rucksack und Interrailticket quer durch Europa reisten, frei wie ein Vogel, statt wie heute eingepfercht auf der Pendelstrecke zwischen Elmshorn und Hamburg? Nein, dahinter steckt eine schnöde Norm, erklärt Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst: die UIC-Norm nämlich. UIC steht für das französische "Union internationale des chemins de fer", einen internationalen Verband von Eisenbahnunternehmen, 1922 in Paris gegründet, um die Bedingungen für den internationalen Zugverkehr mit übergreifenden Standards zu verbessern. Die UIC-Norm regelt unter anderem die einheitliche Bezeichnung der Baureihen, die Einheitlichkeit technischer Einrichtungen sowie die "Beschilderung von Bedienelementen". Eben Türen, Feuerlöscher und Nothämmer. Und da Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch "die meistgesprochenen Sprachen in Mitteleuropa sind", habe man die Sprachen entsprechend so festgelegt, zugegebenermaßen vor einigen Jahrzehnten.

Dem wäre noch hinzuzufügen, dass im Bahn-Kosmos sicherlich eine klare Vorstellung davon existiert, was zu "Mitteleuropa" gehört, dass es aber für andere keine klaren Grenzen gibt und die Frage der Zugehörigkeit einzelner Staaten – und deren Sprachen – oft im Auge des Betrachters liegt. Der Vorschlag des Ständigen Ausschusses für geographische Namen etwa umfasst nicht Großbritannien und nur sehr kleine Teile von Frankreich und Italien. Aber dafür unter anderem Polen, Ungarn und Kroatien.