bezeichnet sich als Linke. Die 39-Jährige lebt in der Stadt Zürich und leitet die Zentralen Dienste in einem staatlichen Sozialzentrum. Mit ihrer Partnerin diskutiert Attenhofer vor jeder Abstimmungen intensiv über die anstehenden Vorlagen. Dabei zählt für sie die Frage: Was nützt dem Gemeinwohl? Ob sie selbst profitieren würde, ist ihr egal. Trotzdem hätte sie nichts gegen eine kleine Steuersenkung.