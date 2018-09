In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Frage an Martin Kowalewski: Was ist das Schöne an der Arbeit bei der ZEIT im Hamburger Pressehaus? Seine Antwort kommt sofort: "Das Vielfältige. Der Kontakt zu Menschen in unterschiedlichsten Bereichen. Die Gelegenheit, überall hinzukommen."

Ja, genau so stellt man sich die Arbeit eines Journalisten vor. Und wie gut passt Kowalewskis Erscheinung dazu: die prägnante Hornbrille, das stylish-hippe Outfit, der beim Singlespeed-Radfahren trainierte Body. Die akademische Bildung in Geschichte, Afrikanistik und Musikwissenschaft.

Aber der erfrischende 43-Jährige schreibt nur wenig, und wenn er mal ein paar Zeilen in seine Tastatur hackt, dann sind es Kommandozeilen. Denn Martin Kowalewski ist nicht Redakteur, sondern Systemadministrator. Gemeinsam mit seinen zwölf Kollegen in der IT sichert er die digitale Basis unseres Tuns.

Klingelt bei ihnen das Telefon, wissen sie immer schon vorm Abheben: Da geht wieder was nicht.

Das "System", wie wir auf dem Planeten Speersort die künstliche Intelligenz hinter den Bildschirmen nennen, ist so sensibel, dass es von früh bis spät gepflegt werden will. Die IT-Kollegen sind Sisyphus-Sanitäter: Für jede Wunde im System, der sie ein Pflaster aufkleben, tut sich bald eine neue auf.

Von der Redaktion auf analoge Art bewirkte Störungen wissen sie dagegen leicht zu beheben. Wenn uns Milchkaffee in den Laptop tropft oder das Smartphone in das Toilettenbecken rutscht, müssen wir bloß ja sagen auf die Frage aller IT-Fragen:

"Gibt’s ’n Back-up?"