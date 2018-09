Maximilian Probst macht sich auf die Suche – und findet bei einer Konferenz in Lüneburg nur Light-Versionen.

Vor einiger Zeit hätte ich das noch für völlig utopisch gehalten: eine Konferenz zum Thema Utopie. An einer deutschen Universität. Ein Rektor, der für utopische Haltung wirbt. Ich bin in einer Zeit ohne Utopie aufgewachsen.

Als ich gegen Ende der Neunzigerjahre mein Abitur machte, schickte sich der Weltgeist an, für immer in die Ferien zu gehen; irgendwo gab es noch Krieg und echte Schurken, aber der Westen hatte die Lösung parat: freier Markt, liberale Demokratie. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Segen auch in den rückständigsten Flecken des Globus niederschlagen würde, das Ende der Geschichte.

Ideal war die Lösung nicht, vielmehr mit harter Arbeit und noch härterer Konkurrenz verbunden, aber man versicherte meiner Generation, mehr sei schlicht nicht drin. Wer nach Alternativen zum System fragte, galt als Unverbesserlicher, der nichts aus dem Zusammenbruch des Kommunismus lernen wollte und mal schön die Klappe halten sollte.

Es war eine ziemlich verkaterte Zeit. Das 20. Jahrhundert war der reinste Rausch gewesen, eine Zeit des Blutrausches, natürlich. Aber auch des Rausches in der Kunst, der Musik, der Literatur, die sich auf der Suche nach dem Neuen in radikale Unternehmungen gestürzt hatten, bis in die Achtzigerjahre zumindest. In den Neunzigern differenzierte man dann das Bekannte immer weiter aus: Aus dem Blues hatte man Rock und Punk gezimmert, quetschte noch irgendwie Grunge heraus. Oder man machte mithilfe der Endlosschleifen der elektronischen Musik aus der Tristesse des weltgeschichtlichen Auf-der-Stelle-Tretens ein ebenso stampfendes wie stumpfes ästhetisches Erlebnis, Rave genannt, und tanzte das Wochenende durch. Ansonsten: keine Experimente bitte, danke!

Mir schien es in dieser Lage noch am besten, in die Archive und Bibliotheken zu gehen, um zu erkunden, was Utopien gewesen sind, an welchem Punkt sie in den Terror kippten und was von ihnen vielleicht zu retten sei. So machten es damals einige. Man blies in die Asche, um die Reste des utopischen Denkens am Glühen zu halten; an Flammen dachte niemand. Man hatte wenig Hoffnung, aber meinte, immerhin viel Zeit zu haben. Warten galt als Tugend. Irgendwann würde der Moment kommen – und ein geläuterter utopischer Gedanke von Neuem begeistern.

Ist dieser Moment jetzt da?

Es sieht ein wenig so aus; oberflächlich betrachtet schon deshalb, weil die Utopie-Konferenz von der Leuphana Universität Lüneburg ausgerichtet wird, der selbst etwas Unwirkliches, auf schöne Weise Versponnenes anhaftet. 1946 als Pädagogische Hochschule gegründet, verleibte sie sich 1997 wegen Platzmangels eine ehemalige Nazi-Kaserne ein, fusionierte mit einer Fachhochschule und erfand sich in den Nullerjahren mit dem Anspruch neu, eine am Beispiel Stanfords geschulte Bildungsschmiede der Zukunft zu werden. Repräsentiert wird dieses gesunde Selbstbewusstsein der Universität von einem überdimensionierten futuristisch-schrägen Zentralgebäude, das der New Yorker Stararchitekt Daniel Libeskind zwischen die flachen Backsteinschachteln gesetzt hat.

Die Konferenz selbst hat der Bestsellerautor Richard David Precht gemeinsam mit dem Philosophen Christoph Jamme organisiert. 300 Studierende sind gekommen und weitere 300 Teilnehmer, die sich mit Ideen beworben haben, viele junge Freiberufler, ein paar pensionierte Lehrer. Über drei Tage erstreckt sich das Programm, der Soziologe Harald Welzer redet, der Wachstumskritiker Niko Paech, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot. Sie macht mit ihrer Utopie einer postnationalen europäischen Republik nebenbei deutlich, dass etwas an dem alten Spruch, man müsse eine Wahrheit hundertmal wiederholen, bis einer an sie glaubt, nicht stimmt. Man muss eine Wahrheit hundertmal wiederholen – Guérot tourt jetzt seit mindestens zwei Jahren mit ihrer Europa-Vision durch die Republik –, damit man sie so charmant und rasant formulieren kann, dass alle im Raum schlagartig an sie glauben.

Ebenso überzeugend ist Precht selbst, der als Gastgeber behutsam moderiert und kommentiert. Er redet besser als Christian Lindner und weiß auch, worüber. Warum sich in Deutschland nichts bewegt? Weil es dem Land geradezu historisch gut geht: "Viele haben so viel wie nie zu verlieren." Braucht man eine Finanztransaktionssteuer? Ja, "aber es kommt darauf an, die Kuh zu melken, ohne dass sie stirbt". Und was ist da eigentlich beim Bundesnachrichtendienst los? Precht, mit Hang zum Aphorismus: "Macht ohne Missbrauch verliert an Reiz."