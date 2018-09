In einer Nacht kurz vor dem Fest läuten die Kirchenglocken. 239 Schläge, und alle, die sie hören können, wissen, was sie bedeuten. Jeder Schlag erinnert an einen Menschen, der in Amatrice sein Leben verlor. Sie alle starben bei dem Erdbeben in jener Nacht vor zwei Jahren.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden