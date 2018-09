Giulia Enders beschäftigt sich intensiv damit, was Mikroben in den tiefsten Darmwindungen treiben. Aber auch außerhalb des menschlichen Körpers haben die winzigen Lebewesen Lieblingsorte, an denen sie sich gern ansiedeln. Je nach Art bevorzugen Bakterien bestimmte Stoffe, Bodenbeläge oder Gebäude. Auch in der Luft lassen sich einige herumtreiben.

ZEIT Doctor: Fangen wir mit dem Boden an, halten Bakterien sich gern da unten auf?

Giulia Enders: Im Grunde geht es hier ja um das Gedankenspiel: Was passiert, wenn mein geschmiertes Brot auf den Boden fällt? Würde ich es aufheben und essen oder nicht? Mit welchen Mikroben muss ich bei welcher Art von Boden rechnen? Tatsächlich hat das Material, das man in Gebäuden verwendet, Einfluss darauf, welche Bakterien sich niederlassen. Das ist ähnlich wie bei T-Shirts aus Polyester oder Baumwolle. Beim einen riecht man schnell wie ein überarbeiteter Frettchentrainer, beim anderen kann eine kleine Lady das Hemd abends auch mal unbemerkt zurück in den Schrank falten. Das liegt daran, dass die Stoffe unterschiedliche Bakterien anziehen. Auch bei Böden ist das Material ein Faktor, der darüber entscheidet, welche Bakterien sich längerfristig ansiedeln. Ein PVC-Boden etwa ist vergleichbar mit einem Polyesterhemd.

ZEIT Doctor: Inwiefern?

Enders: Beide werden aus Erdöl hergestellt, und einige Bakterien stehen auf Erdöl, Mikrokokken zum Beispiel. Sie bauen in der Natur Pestizide, Steroide oder Öl ab, sitzen aber auch gern auf PVC oder in T-Shirts aus Polyester. Sie sind es, die den fiesen Geruch in den Shirts verursachen, vor allem wenn man noch ein paar Steroidhormone dazuschwitzt.

ZEIT Doctor: Sitzen sie dort gern, weil sie das Material aufessen?

Enders: Natürlich nicht in einer Menge, dass man es merken würde, zumindest nicht beim Boden. Aber wenn T-Shirts durchsichtiger werden, kann das schon auch mal daran liegen, dass da jemand mitverdaut.

ZEIT Doctor: Noch mal zurück zum Bodenbelag: Wann kann ich das runtergefallene Brot denn nun essen?

Enders: Wenn wir von einem trockenen Boden in einem europäischen Land ohne hohe Luftfeuchtigkeit ausgehen, dann findet man da nur ein paar Bakterien pro Quadratzentimeter. Das ist superwenig. Aber man weiß ja nicht immer, ob da vielleicht gerade ein Hund seinen Popo über den Boden gerieben hat. Also Vorsicht. Doch mal angenommen, das Brot fällt in meiner eigenen Wohnung runter, ich habe kein Haustier und einen netten Holzboden, dann kann ich es ruhig in den Mund stecken.

ZEIT Doctor: Warum erwähnen Sie den Holzboden?

Enders: Weil Holz von Natur aus antibakterielle Stoffe enthält. Kork ebenfalls. Deshalb hat zum Beispiel das Universitätsklinikum in Zürich einen Korkboden.