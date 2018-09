Den Anfang machte der Portier. Am Dienstag nahm der parlamentarische Untersuchungsausschuss, der die verworrenen Vorgänge rund um die Razzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, aufklären soll, seine Arbeit mit der Befragung jenes Beamten auf, der am Tag des Polizeizugriffs in der Zugangskontrolle seinen Dienst versah. Die 40 Polizisten, angeführt von Wolfgang Preiszler, dem Chef der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, einer Truppe in Räuberzivil, die normalerweise Jagd auf kleine Drogendealer macht, seien äußerst entschlossen aufgetreten, erinnerte sich der BVT-Portier. Einen schriftlichen Durchsuchungsbefehl hätten sie nicht vorweisen können, alles sei mündlich in die Wege geleitet worden. Unmissverständlich habe der Kapo klargemacht, dass jedermann unverzüglich suspendiert werde, der sich seinen Anweisungen widersetzen sollte. Sogar physische Gewalt sei ihm angedroht worden, erzählte der Mann an der Sicherheitsschleuse, sollte er auf die verwegene Idee kommen, nach einem Telefonhörer zu greifen oder über eine Gegensprechanlage Kontakt zu seinen Kollegen im Inneren der BVT-Zentrale aufzunehmen.

Anschließend habe er nur mehr beobachten können, wie die Polizisten Kiste um Kiste aus dem Gebäude schleppten und in ihren Fahrzeugen verstauten. Er habe nicht den Eindruck gehabt, gab die Auskunftsperson an, dass Staatsanwältin Ursula Schmudermayer, die bei der Aktion eigentlich das Sagen haben sollte, Herrin des Verfahrens gewesen sei. Vielmehr sei jeder nach der Pfeife von Wolfgang Preiszler getanzt, der nebenbei freiheitlicher Gemeinderat in der niederösterreichischen Gemeinde Guntramsdorf ist und sich in sozialen Netzwerken am rechten Rand herumtreibt.

Bis zum Rest des Jahres sollen jetzt in einer ersten Phase 29 weitere Zeugen Licht in eine Affäre bringen, die längst aus dem Ruder gelaufen ist. Sie sollen helfen, die Abläufe zu rekonstruieren, von denen viele umstritten sind, und sie sollen vor allem ein Motiv aufspüren, warum diese Razzia überhaupt stattfinden konnte.

Die überfallsartige Aktion, die ein wenig an eine platte Folge des Wiener Tatorts erinnert, löste ein gewaltiges Beben aus, das in einem Staatsskandal mündete. BVT-Chef Peter Gridling, von dem es heißt, er stehe keiner Partei nahe, sei allerdings als Osttiroler ein Protegé des ehemaligen Innenministers Günther Platter gewesen, wurde gemeinsam mit vier Mitarbeitern vom Dienst suspendiert. Mittlerweile sind diese Freistellungen von den zuständigen Gerichten wieder aufgehoben worden, und der neue, alte Chef soll jetzt eine umfangreiche Reform des Dienstes ausarbeiten.

Als unlängst das Oberlandesgericht Wien die Razzia für unrechtmäßig erklärte, geriet der blaue Innenminister Herbert Kickl in beträchtlichen Erklärungsnotstand. Er nannte das Urteil "weltfremd" und schob alle Verantwortung auf die Justiz ab. Minister Josef Moser, dem die Vorgänge offensichtlich erst post festum zur Kenntnis gelangt waren, entschuldigte seine willfährige Staatsanwältin, indem er auf den "Aufklärungsdruck" hinwies, der von Kickls Beamten auf sie ausgeübt worden sei. Zum ersten Mal bekam dadurch die demonstrative Harmonie, die zwischen den beiden Koalitionspartnern zu herrschen scheint, gut sichtbare Risse.

Die sensibelste Behörde des Landes begann unter Informationsdefiziten zu leiden

"Dieser Untersuchungsausschuss ist ein Schrapnell, man weiß nie, wohin die Splitter flirren", meint ein erfahrener Veteran der Volkspartei: "Aus dem Ausschuss wird niemand unbeschadet hervorgehen."

Begonnen hat die Affäre wenige Tage vor der Razzia am 28. Februar. Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, machte Staatsanwältin Ursula Schmudermayer insgesamt vier Zeugen aus dem BVT namhaft, die bis heute anonym bleiben, weil sie angeblich um ihr Leben fürchten. Sie sollten belegen, was es mit einem wilden Konvolut von Anschuldigen auf sich hat, in dem BVT-Mitarbeitern vorgeworfen wird, geldgierig, sexbesessen und korrupt zu sein. Das Pamphlet, wahrscheinlich von einem frustrierten ehemaligen Vizechef des BVT verfasst, der sich übergangen fühlte, kursierte bereits seit einigen Monaten bei Behörden und Medien. Niemand nahm das Verschwörungs-Dossier ernst. Bis Goldgruber es wieder ins Spiel brachte.