Keine Frage. Die Ereignisse in Chemnitz sind in vielerlei Hinsicht bedrückend. Aber während das mediale Orchester erneut vorrangig für die aufspielt, die selbiges am lautesten und abstoßendsten zu übertönen versuchen, gehen einmal mehr Töne unter, die es nicht minder verdient hätten, gehört zu werden: die Stimmen der leisen Menschen hierzulande, der Menschen, die selbstverständlich auch "Sorgen und Ängste" haben, aber anders damit umgehen. Lange schon. Für eine von ihnen möchte ich die Lautstärke gern aufdrehen: Vor einiger Zeit begegnete ich auf einem Spielplatz im Leipziger Osten einer Frau, von der ich annahm, sie sei eine weitere Mutter, die langmütig dem Rutschen und Wippen ihres juchzenden Kind beiwohnte. Ganz falsch war das nicht, wie ich feststellte, als ich mit ihr ins Gespräch kam. Ihr jüngster Sohn war gerade 16, sie selbst durfte sich mit 41 bereits vierfache Großmutter nennen. Zum ersten Mal sei sie auf Besuch hier in der Stadt, es fühle sich komisch an, erzählt sie im breitesten Leipziger Sächsisch, man habe nämlich im vergangenen Jahr nach Baden-Württemberg "rübergemacht". Der Arbeit wegen. Die Leute auf dem Amt hier seien doch "alle bekloppt". Nicht mehr hören wolle sie, dass ihr Sohn behindert sei und sie deswegen nicht arbeiten könne.

Der Sohn sei an falsche Freunde geraten, er habe alle zwei Monate auf einem Sportplatz nahe der Eisenbahnstraße einen epileptischen Anfall gehabt, unzählige Male sei sie dann mit dem Fahrrad dorthin gerast, um mit ihm im Krankenwagen zurückgebracht zu werden. Die Töchter wurden früh schwanger, eine mit 17, die andere mit 15. Dann kam noch was nach. Sie habe ihnen immer von Abtreibungen abgeraten, man wisse ja nie, was das Schicksal für einen noch bereithalte.

Im Westen, in Bodensee-Nähe, habe sie erstmals etwas Ruhe gefunden. Sie sagt es anders, mit weniger pathetischen Worten, aber es hört sich danach an. Der Sohn habe sofort eine Stelle in einer Behindertenwerkstatt bekommen, und sie fand bald eine Arbeit als Köchin. Hotels gebe es um Sigmaringen herum schließlich genug. Sie sei eigentlich glücklich, sagt sie. Der Mann habe sich zwar jetzt getrennt. Der Sohn überfordere ihn, aber was soll’s, er sei eben nicht der leibliche Vater. Sie verstehe das fast.

Manchmal denke sie an Leipzig. Besonders an den Stadtteil, in dem sie bei ihren Adoptiveltern aufgewachsen sei. Am Teich im Rosental habe sie oft gesessen, vor sich hingeträumt und Hausaufgaben gemacht. Kurz bevor sie im vergangenen Jahr die Stadt verlassen hatten, sei sie ein letztes Mal allein zu ihrem Platz am Teich gegangen.