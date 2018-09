"Panta rhei", soll der griechische Philosoph Heraklit gesagt haben, was auf Deutsch ungefähr heißt "As time goes by", und damit hätten wir gerade mal die Spitze jenes Eisberges erfasst, den das Phänomen der Zeit bildet. Und so, wie die Eisberge schmelzen, so schmilzt ja auch die Zeit dahin.

Da nun schlechthin alles in Bewegung ist, Sonne, Mond und Sterne, die Erde und wir alle mit ihr, fragt man sich, warum sich jetzt zusätzlich eine linke Bewegung gründet. Sie nennt sich "aufstehen", und man möchte schon ganz gern wissen, ob die Linken aus der Bewegung heraus aufstehen wollen, was voraussetzt, dass sie vorher nicht gestanden, sondern gelegen haben (und man kann sich ja auch im Liegen bewegen), oder ob sich die Bewegung mit dem Aufstehen schon erschöpft hat. Man wird zugeben müssen, dass das Aufstehen, je nach Lage der Dinge, zuweilen mit erheblichem Kraftaufwand verbunden ist, und oft kommt es vor, dass der eben Aufgestandene sich am liebsten wieder hinlegen würde.

Mit dem Aufstehen an sich ist noch nichts gewonnen. In der guten alten Zeit der schwarzen Pädagogik stand die Klasse wie ein Mann, wenn der Lehrer den Raum betrat, und sie setzte sich wie ein Mann, wenn der Lehrer "Setzen!" rief. Aufstehen und sich hinsetzen waren Tätigkeiten, die man nur auf Kommando hin tat und tun durfte, dazwischen war Bewegungslosigkeit geboten.

Man darf sich also nicht dem Irrtum hingeben, das Aufstehen begünstige die Bewegung. Das Gegenteil ist der Fall, und hier muss man an das berühmte philosophische Konzept des "nunc stans" erinnern, des "stehenden Jetzt". Die wahrhaft grandiose Idee, den widrigen Lauf der Zeit zu verlangsamen, vielleicht gar zu stoppen, harrt noch immer ihrer Verwirklichung.

Wer, wenn nicht die Linke, wäre berufen, an dieser Utopie zu arbeiten? Schon das "letzte Gefecht", zu dem Die Internationale aufruft, birgt die Verheißung, dass danach alles zum schönsten Stillstand komme, selig ruhend in sich selbst, ähnlich wie weiland Mörikes Lampe . Es ist unbestreitbar, dass die Linke teilweise schon jetzt selig in sich selber ruht, also den Idealzustand antizipiert. Die Frage, ob man am besten sitzend in sich selber ruht (wie zum Beispiel Rodins Denker) oder lieber stehend (wie etwa die Venus von Milo), lässt sich nicht leicht beantworten. Damals in der Schule konnte man in jeder Position schlafen, aber damals war man noch jung. FINIS