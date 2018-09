Sollte Europa seine Außengrenzen schließen?

Leistet Österreichs Regierung gute Arbeit für die Zukunft des Landes?

Ist der Islam mit den europäischen Werten vereinbar?

Ist Donald Trumps Politik gut für die Welt?

Ist Fleisch aus Massentierhaltung ethisch und ökologisch vertretbar?

Verlangt unsere Gesellschaft derzeit, dass Mütter ihre Karriere für die Kindererziehung hintanstellen?

Sollte Rauchen in Lokalen verboten sein?

Ihre Meinung zählt

Die Gesellschaft driftet auseinander. Zwischen den politischen Lagern werden Mauern hochgezogen. Wer die eigenen Ansichten nicht teilt, wird ausgeblendet, und viele ziehen sich in Meinungsblasen zurück. Nachrichten, die man nicht lesen will, werden als Fake-News aussortiert. Für die einen ist Österreich ein Land der Glückseligkeit, für die anderen ein Ort der Zukunftsängste. So prägen tiefe politische, kulturelle und soziale Gräben die Realität.

Dagegen will die Initiative "Österreich spricht" etwas unternehmen. Am 13. Oktober 2018 um Punkt 15.00 Uhr wird das Projekt Menschen zu einem persönlichen Vieraugengespräch zusammenbringen, die unterschiedlicher Meinung sind. Ziel ist es, über jene polarisierenden Themen zu diskutieren, die das Land spalten.

Und dabei Brücken über die Bruchlinien unserer Gesellschaft zu schlagen.

"Österreich spricht" ist eine Initiative von Der Standard in Kooperation mit der ZEIT, die sich dafür der Software-Plattform "My Country Talks" bedient, die ZEIT ONLINE initiiert und gemeinsam mit einer Reihe internationaler Partner konzipiert hat. In nächster Zeit werden mithilfe von "My Country Talks" in vielen Regionen – von Alaska bis Australien – ähnliche Formate von den dortigen Medien umgesetzt.

"Wir starten Österreichs größte Diskussion", sagt Standard-Chefredakteur Martin Kotynek. "Im ganzen Land treffen sich Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind und die andere Seite besser verstehen wollen."

Seit der Ankündigung vor dreieinhalb Wochen haben sich bereits mehr als 8000 Menschen für "Österreich spricht" angemeldet. Noch bis zum 23. September können sich in Österreich lebende Menschen, die volljährig sind, zur Teilnahme registrieren. Mit "Österreich spricht" sollen Menschen bewusst aus der Komfortzone geholt werden.

In persönlichen Gesprächen im Lokal, im Heurigen, im Café oder an einem anderen öffentlichen Ort sollen die Meinungsgrenzen zumindest teilweise aufgehoben werden. Es soll herausgefunden werden, wie es ist, mit Andersdenkenden über Themen zu diskutieren, die in politischen Debatten heute mehr denn je emotionalisiert werden und die Bürger in Lager teilen. Debatten über soziale Ängste und Chancen beispielsweise. Und über Integration und Ausgrenzung genauso wie über Gleichberechtigung, Fleischkonsum und Nichtrauchen. So werden vielleicht die Beweggründe und Argumente gegensätzlicher Weltanschauungen verständlicher, um letztlich besser zu begreifen zu können, was einander trennt und was einander doch verbindet.

Der erste Schritt zu diesem landesweiten Diskurs erfolgt bereits bei der Anmeldung zu "Österreich spricht", bei der einem Interessierten sieben polarisierende Fragen auf derStandard.at/oesterreichspricht gestellt werden. Ein Algorithmus stellt anschließend Paare aus Teilnehmern und Teilnehmerinnen zusammen, die möglichst nahe beieinander wohnen, aber möglichst unterschiedlicher Meinung sind. Unter den aktuell über 8000 Anmeldungen finden sich einer ersten Erhebung zufolge Menschen jedes Alters und jeder sozialen Schicht wieder. Angestellte und Unternehmer, ebenso Studierende und Pensionisten, Arbeitssuchende, Fachkräfte und Künstler. In dieser bunt gemischten Gruppe zeigen sich immer wieder klare Differenzen bei der Beantwortung der Fragen, die auf unterschiedliche Meinungsbilder schließen lassen.

Am 13. Oktober werden die zueinander geführten Gesprächspaare dann Gelegenheit erhalten, an einem Treffpunkt ihrer Wahl in Diskurs zu treten. Im Anschluss an das Treffen können Teilnehmer in Erfahrungsberichten schildern, wie es war, einen Menschen mit gegensätzlichen Ansichten kennenzulernen. Die spannendsten Berichte sowie begleitende redaktionelle Beiträge werden danach online und in beiden Printmedien veröffentlicht. Zsolt Wilhelm

Haben Sie Lust ...

... jemanden kennenzulernen, der die Fragen ganz anders beantwortet hat als Sie?

Dann machen Sie mit bei " Österreich spricht".

Die Idee: Auf der Grundlage Ihrer Antworten versuchen wir, Ihnen einen Gesprächspartner zu vermitteln, der politisch anders denkt als Sie.

Am 13. Oktober um 15 Uhr können Sie sich dann mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin zu einem persönlichen Vier-Augen-Gespräch treffen.

"Österreich spricht" ist ein Partnerprojekt von "My Country Talks" – einer internationalen Plattform zum politischen Dialog. Das Format wird 2018 von mehreren internationalen Medien umgesetzt, darunter ZEIT ONLINE, La Repubblica, Morgenbladet, Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Huffington Post und Dagens Næringsliv.

Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, Sie in Österreich leben und volljährig sind, können Sie ganz einfach teilnehmen: Besuchen Sie die Internetseite derstandard.at/oesterreichspricht, und beantworten Sie dort bitte die Fragen, die wir Ihnen nebenstehend vorgestellt haben. Wir melden uns daraufhin per E-Mail bei Ihnen. Und wenn Sie und Ihr Gegenüber zustimmen, bringen wir Sie beide für ein Treffen am 13. Oktober um 15 Uhr in Kontakt, damit Sie in Diskurs treten können.

Teilnehmer an "Österreich spricht" müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und in Österreich leben, über eine gültige E-Mail-Adresse sowie eine österreichische Mobiltelefonnummer verfügen. Sämtliche Daten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeben, werden ausschließlich für das Projekt "Österreich spricht" und nicht für Marketingzwecke verwertet. Sämtliche gesammelten Personendaten werden neun Monate nach dem Event-Termin (am 13. Oktober 2018) vollständig gelöscht.