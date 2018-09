Das Schweigen kann einen Schutzraum schaffen, es kann aber auch Teil eines zerstörerischen Systems sein. Beide Seiten des Nicht-darüber-Redens erleben die Protagonistinnen zweier neuer Jugendbücher. Sie sind vergewaltigt worden und ertragen es nicht einmal, diese Tat beim Namen zu nennen: "Jemand hat sich an mir vergangen", umschreibt es die eine. "Benutzen Sie im Zusammenhang mit mir nicht dieses Wort", fleht die andere in Gedanken, wenn sie sich die Gerichtsverhandlung vorstellt, die ihr bevorsteht. Beide empfinden Scham für etwas, das sie nicht verschuldet haben. Scham, die die Täter schützt.

Wie erzählt man jugendlichen Lesern von Verbrechen, deren Kern es ist, Mädchen ihr Selbstbewusstsein zu nehmen? Wie viel kann man ihnen zumuten? Und wie kann Literatur Mädchen stärken? Diese Fragen sind hochaktuell, spätestens seit die ganze Welt über #MeToo diskutiert, seitdem die Alltäglichkeit sexueller Belästigung und die Machtstrukturen dahinter nicht mehr beschwiegen werden. Und seitdem in Deutschland 2016 ein neues Sexualstrafrecht verabschiedet wurde, das sagt: "Nein heißt Nein." Ganz simpel, ganz klar.

Es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt für Jugendromane, die Zwischentöne literarisch auszuloten, auf die Komplexität und auf das Unklare zu schauen: Was ist, wenn ein Mädchen erst Ja sagt und dann Nein? Oder sich nicht traut, überhaupt etwas zu sagen? Oder wenn keine Zeit mehr ist, Nein zu sagen? Oder, oder, oder ... Leider weichen beide Romane diesen Fragen auf fast schon irritierende Weise aus, indem sie sich im übertragenen Sinne fürs Schweigen entscheiden. Die Autorinnen lassen die Mädchen während der Tat bewusstlos sein. Die eine hat harte Drogen, die andere ein Schlafmittel genommen. Sie hatten also gar nicht die Möglichkeit, ihren Willen oder Unwillen kundzutun. Und beide wissen zunächst nicht, was genau mit ihnen passiert ist, und müssen es in einem langen und schmerzhaften Prozess herausfinden.

In Du wolltest es doch kann sich jeder im Wortsinn ein Bild von der brutalen Tat machen. Denn die Fotos der Gruppenvergewaltigung stehen im Netz. Diese Bilder sind auch die wichtigsten Anhaltspunkte für die 18-jährige Emma, um zusammenzusetzen, was ihr in jener Partynacht angetan wurde. Sie selbst kann sich erst wieder daran erinnern, wie die Eltern sie morgens im Vorgarten auflesen, wo ihre Peiniger sie verletzt und misshandelt wie einen Müllsack auf den Rasen geworfen hatten. Vier Männer, alles gute Bekannte, haben Emma auf einer Party vergewaltigt. Sie hatte reichlich getrunken, Drogen genommen, ein extrem kurzes Kleid getragen und sich an verschiedene Jungs rangemacht.

Hat ein Mädchen deshalb Mitschuld an seiner Vergewaltigung? Die Antwort ist zu jedem Zeitpunkt klar, und doch geht die irische Autorin Louise O’Neill ihr bis an die Schmerzgrenze nach: Denn Emma selbst erscheint diese Schuldfrage berechtigt. Schonungslos zeigt O’Neill ihren Leserinnen damit, wie schnell auch sie zum Teil eines Systems werden können, das eine solch monströse Tat erst möglich macht. Eine schmerzliche Leseerfahrung, aber eine wichtige.

Auf ganz andere Weise verstört der Roman Dieser Augenblick, erschreckend und schön von der Amerikanerin Marci Lyn Curtis. Natürlich ist es nicht der Augenblick der Vergewaltigung, auf den der Titel des Buches anspielt, sondern der Moment, in dem die 17-jährige Grace wieder Kontrolle über ihr Leben gewinnt. Doch die Irritation ist Programm. Denn das Thema Vergewaltigung versteckt sich in diesem Buch hinter einer Liebesgeschichte mit gleichzeitiger Verbrecherjagd. Grace kehrt zu ihrem Onkel zurück, bei dem sie früher mit ihrem verstorbenen Vater lebte. Dort verliebte sie sich zum ersten Mal, in den Nachbarsjungen Owen – und dort wurde sie vergewaltigt, nachdem sie eine Schlaftablette genommen hatte. Owen war der Letzte, der davor bei ihr war. Dass er nicht der Täter ist, wird bald aufgelöst, sodass die beiden sich einander wieder annähern können. Parallel dazu läuft die Suche nach dem wahren Täter.

Aus jeder Seite dieses Buches spricht die Hoffnung, dass für Grace alles wieder gut werden kann, wenn es nur endlich mit dem Richtigen und mit der Liebe klappt. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, ist aber auch eine reichlich heikle Botschaft. Schon okay, dass es in einem Jugendbuch um große Gefühle geht; geschenkt auch, dass es da mal kitschig wird. Aber hier wird die Vergewaltigung zum bloßen Katalysator für Romantik.

Komplexer ist der andere Roman gebaut, schon allein weil Emma keine sympathische Protagonistin ist. Sie weiß um die Macht ihres Aussehens, manipuliert damit nicht nur ihre engsten Freunde, sondern tut dies auch aus der Haltung heraus, es stünde ihr zu. Von klein auf hat Emma von ihrer Mutter gehört, dass es im Leben drauf ankomme, schön zu sein. Der unterschwelligen Macht von gesellschaftlichen Normen nachzuspüren und sie offenzulegen ist das große Verdienst dieses Romans. Emmas Familie geht dann auch an den eigenen Widersprüchen zugrunde: Emma entspricht zwar dem Schönheitsideal, aber nicht dem des anständigen Mädchens. Für sie kann es, anders als für Grace, kein Happy End geben.

Trotz aller Unterschiede teilen die Bücher aber doch die eine vielsagende Leerstelle: Alles, was Emma und Grace, alles, was die Leserinnen über die Vergewaltigungen wissen, ist Wissen aus zweiter Hand – Fotos auf Facebook, Aussagen von Zeugen. Und beiden Büchern geht es um das Danach, das Klarkommen oder das Zugrundegehen. Die Täter und ihre Motive oder Triebe bleiben seltsam blass.

Wie also erzählt man Jugendlichen im Jahr 2018 von Gewalt gegen Frauen? Es wäre ein Anfang, die Opfer nicht der Bewusstlosigkeit auszusetzen und die Bücher von ihren zartrosa Covern zu befreien. Denn Vergewaltigung geht alle an, auch die Jungs.

Louise O’Neill: Du wolltest es doch. Aus dem Englischen von Katarina Ganslandt; Carlsen Verlag 2018; 368 S., 18,– €;



Marci Lyn Curtis: Dieser Augenblick, erschreckend und schön. Aus dem Englischen von Nadine Püschel; Königskinder Verlag 2018; 416 S., 19,99 €