Sie kommen, die deutschen "Tesla-Fighter", wie sie in der Branche genannt werden. Das wird aber auch Zeit! Daimler hat am Dienstag die Bilder seines batteriebetriebenen Mercedes-Benz EQC freigegeben, nächste Woche wird der Elektro-SUV in Stockholm offiziell vorgestellt; am Sonntag schickt BMW sein Zukunftsauto Inext auf Weltreise; und wenige Tage später präsentiert Audi seinen e-tron in San Francisco. Die deutschen Autobauer wollen damit demonstrieren, dass auch sie große, starke Elektroautos mit alltagstauglicher Reichweite von 400 Kilometern und mehr bauen können.

Damit bekommen die großen Modelle Tesla S und X nach Jahren des Monopols ernst zu nehmende Konkurrenz. Allerdings vorerst nur im hochpreisigen Segment von 60.000 Euro an aufwärts. Die offiziellen Preise sind freilich noch nicht bekannt. Für Dienstwagenfahrer großzügiger Firmen und betuchte E-Auto-Fans gibt es damit künftig eine Alternative zu den kalifornischen E-Auto-Pionieren, schließlich stellte Tesla sein Modell S schon vor sechs Jahren vor. Alle deutschen Hersteller setzen erst mal auf Fahrzeuge mit SUV-artiger Karosserie. Das Kalkül könnte aufgehen. Denn diese Fahrzeugkategorie erzielt auf den Weltmärkten die größten Zuwächse. Solchen hochgelegten Modellen verdanken Mercedes, BMW und Co. schließlich ihre Rekordabsatzzahlen der jüngeren Zeit.

Audis batteriebetriebener e-tron soll noch in diesem Jahr an die ersten Kunden gehen, auf die ersten EQC müssen Mercedes-Kunden noch einige Monate warten, und bis der futuristische BMW kommt, der auch bei der Vernetzung einen großen Sprung machen soll, könnte es 2021 werden. Immerhin wollen die Bayern einen Elektro-Mini dazwischenschieben.

Die Tesla-Jäger kommen spät, aber nicht zu spät. Denn noch hat sich die Elektromobilität nicht auf breiter Front etabliert. Die deutschen Hersteller sind keineswegs dauerhaft abgehängt. Vorausgesetzt, die neuen Elektroboliden halten, was ihre Hersteller versprechen. Nichts wäre für die deutschen "Premiumhersteller" peinlicher, als wenn ihre E-Autos in ersten Tests gegen die Teslas verlieren. Jetzt muss sich auch zeigen, ob Mercedes und Audi genügend Kapazitäten aufgebaut haben, um die Kundennachfrage zügig zu bedienen, ob sie sich genügend Hochvoltzellen ihrer asiatischen Lieferanten gesichert haben. VW etwa, so sagen Insider, konnte in diesem Sommer Zehntausende E-Golfs nicht liefern, weil Batterien gefehlt hätten.

Nutzen könnte den deutschen Spätstartern, dass die ständigen Produktionsverzögerungen beim Tesla Model 3 manche Kunden verstören.

Die Offensive der Deutschen ist aber weniger ökologischer Reinwaschung als vielmehr politischem und ökonomischem Druck geschuldet. Nur mit möglichst vielen verkauften Elektroautos können die Konzerne die strengen CO₂-Flottenziele der EU für die Jahre 2020/21 schaffen. Andernfalls wären hohe Strafzahlungen an die EU fällig, und das Renommee der stolzen deutschen Ingenieursnation würde schwer darunter leiden.