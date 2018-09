Glaubt man an die unbewusst fortwirkende Kraft der Kinobilder, dann kann es kein Zufall sein, dass der manchmal etwas verträumt auf dem Fahrrad vor sich hin strampelnden Filmkritikerin auf dem Lido di Venezia in diesem Jahr ausgerechnet dieses Missgeschick passierte: in den beeindruckenden Dunghaufen eines italienischen Polizeipferdes hineinzufahren, und das vor der mit Festivalgästen besetzten Terrasse der berühmten Lion’s Bar. Es ist eine Situation von existenzieller Peinlichkeit. Ein sanftes, warmes Ausgebremstwerden im Festivalgetümmel. Eine kurze, nachdrückliche Erinnerung an unser aller Kreatürlichkeit. Und plötzlich scheint es eine schöne Verbindung zu geben zwischen dem trotz aller Säuberungsversuche immer noch müffelnden Fahrrad und den vielen Pferden, die auf der Leinwand durch die schlammigen Pionierstädtchen des amerikanischen Westens galoppieren.

Kaum fünfzig Jahre währte die Zeit, in der sich die Menschen in gesetzlosen amerikanischen Gegenden für Land und Gold um die Ecke brachten. Es folgten 125 Jahre Kinogeschichte, die den Wilden Westen unsterblich machten. Zwei Western, die das Genre hinter- und befragen, man könnte auch sagen: wieder einmal neu erfinden, laufen im Wettbewerb der 75. Filmbiennale von Venedig: The Sisters Brothers von Jacques Audiard und The Legend of Buster Scruggs von Joel und Ethan Coen.

Der Franzose Audiard schickt zwei Brüder und Kopfgeldjäger durch ein Kalifornien im Goldrausch. Charlie (John C. Reilly) und Eli Sisters (Joaquin Phoenix) sollen einen Chemiker kidnappen und foltern, um an dessen Verfahren zur Goldgewinnung in Flussbetten zu gelangen. Auf ihrem Weg durch eine Natur, die ihnen nichts erspart, verstricken sie sich in neurotische Geschwisterstreitereien ("Du hörst mir nie zu!"), spitzfindige semantische Diskussionen (etwa über die Verwendung des Wortes "inkriminiert") und Gespräche über ihre Zukunft (aussteigen oder weiter töten?). Es gibt Prügeleien, Saufereien, Schießereien, das ganze Szenenarsenal des "Harte-Männer-Genres" – doch im Kern wird hier ein Entwicklungsroman erzählt: von zwei Brüdern, die sich von Brutalität und Verrohung und von der Last ihrer Familiengeschichte befreien. Der Ausbruch aus den alten Mustern wird zur Utopie, zur Rebellion auch gegen die Mechanik des Westerns, seine Logik der Gewalt. Audiard beobachtet die gewaltsame Konstruktion der amerikanischen Zivilisation in der Wildnis und unterwandert ihre Heroisierung. Zivilisation ist in seinem Film etwas anderes: etwa ein Spaziergang, bei dem Charlie, der ältere Bruder, einem Fremden von seiner Kindheit erzählt, wobei ein Moment der Freundschaft entsteht. Oder der Augenblick, in dem er zaghaft versucht, zum ersten Mal eine Zahnbürste zu benutzen. Oder sein Staunen, als er im Hotel – ebenfalls zum ersten Mal – eine Klospülung ausprobiert. The Sisters Brothers ist ein Film, der mit warmen Farben und einer den Figuren zugeneigten Kamera Hoffnung verbreitet, aber keine Illusionen über die Zeit, von der er erzählt. In Erinnerung bleiben die vielen sinnlosen Morde, das einsame Sterben, abgesägte Arme und beim Goldschürfen verätzte Gliedmaßen.

Auch Joel und Ethan Coen haben diesen abgeklärten Blick. Utopien gibt es keine in der Welt der beiden Brüder, die wie zwei coole Regie-Cowboys durch Texas, Minnesota, Hollywood und andere Prärien des amerikanischen Kinos reiten. Seit 25 Jahren sezieren sie amerikanische Mythen und Selbstbilder. Ihr Episodenfilm The Ballad of Buster Scruggs, ebenfalls im Wettbewerb von Venedig zu sehen, ist eine anthologische Feier des Westerns, seiner Tonlagen und Motive. Er enthält ein Musical, eine Siedlertreck- und eine Goldgräber-Geschichte, einen Spaghetti-Western, eine Postkutschenreise. Das verstörendste Kapitel handelt von einem arm- und beinlosen Schauspieler, der in einem fahrenden Theater auf bewegende Weise Percy Shelley, Shakespeare und Abraham Lincoln rezitiert. Am Ende seines Monologs steht ein Satz aus Lincolns Gettysburg-Rede über das demokratische Selbstverständnis Amerikas: "Und auf dass die Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk, nicht von der Erde verschwinden möge." Seit je haben die Coen-Brüder viel dafür getan, ihre Filme vordergründigen politischen Interpretationen zu entziehen. Doch hier lassen sie keinen Zweifel daran, was aus Lincolns amerikanischer Vision geworden ist: Der Schauspieler wird durch eine erfolgreichere Show mit einem "rechnenden" Huhn ersetzt und von seinem Arbeitgeber auf fürchterliche Weise beseitigt. Auch in The Ballad of Buster Scruggs führen die Coens die Gewalt ins Extrem, überhöhen sie, verdichten sie zu schwarzhumorigen Pointen, bei denen man sich in die Tiefe eines Planwagens verkriechen möchte. Oder in einen warmen Haufen Pferdedung.

Bei diesem Festival kann man sie aufs Lebendigste erfahren: die Lust von Autorenfilmern, Kino-Genres wie den Western oder den Horrorfilm zu kapern und umzukrempeln, tausendfach verwendete Motive und Erzählungen immer wieder neu und anders zu füllen. So als fände man immer wieder andere aufregende Routen bei der Erklimmung desselben Berges.