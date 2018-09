Was sind die Lehren von Chemnitz? Holger Stark hat in der vergangenen Woche in der ZEIT den Kanon der Appelle gegen rechts wiederholt: Die Polizei muss besser, der Staat stärker, der Bürger müssen engagierter werden, besonders in Sachsen sollen Medien und Regierung klare Kante zeigen, und, ach, die AfD möge eine nationalkonservative Kraft sein und nicht die Partei des rassistischen, gewaltbereiten Pöbels (ZEIT Nr. 36/18). Daran ist nichts falsch, doch das Rezept gleicht der Therapie eines Arztes, der alarmiert feststellt, dass die Krankheit seines Patienten schnell voranschreitet, und dennoch unbeirrbar an der Gabe des einmal gewählten Medikaments festhält. Nur die Dosis wird erhöht. Mehr vom Gleichen, obwohl es erkennbar gar nicht wirkt.

