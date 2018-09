Schlaganfälle werden meist durch Blutgerinnsel verursacht, die im Gehirn ein Gefäß verstopfen und die Sauerstoffversorgung kappen. Seltener ist die Ursache eine Hirnblutung. In jedem Fall handelt es sich um einen Notfall. Dass Schlaganfälle etwa in Baden-Württemberg seltener auftreten als im Saarland, in Sachsen-Anhalt oder Thüringen, könnte daran liegen, dass die Menschen dort im Schnitt jünger sind und gesünder leben. Viele Schlaganfallpatienten zu haben ist für ein Bundesland aber nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen: Das kleine Saarland führte als eines der ersten Bundesländer eine flächendeckende Versorgung für Schlaganfallpatienten ein. In dem Land wird also diagnostisch kaum ein Schlaganfall übersehen.

Würde man alle Blutgefäße des Gehirns aneinanderlegen, ergäbe sich eine Strecke von 80 Kilometern. Durch diese weit verzweigten Bahnen fließen am Tag etwa 1200 Liter Blut und damit 75 Liter Sauerstoff. Dieser gehört neben Glucose zu den wichtigsten Nährstoffen des Gehirns. Zum Vergleich: Durch den ganzen Körper fließen am Tag bis zu 8500 Liter Blut, durch die Leber etwa 2000 Liter.

Die Schaltzentrale

Sieht aus wie eine Walnuss, fühlt sich aber an wie Wackelpudding. Das Gehirn birgt die Geheimnisse unseres Seins

Es ist das komplexeste Organ unseres Körpers. Im Gehirn entstehen Gedanken, Gefühle und Erinnerungen, es denkt sich Liebesgedichte, Mathematikformeln, Mordpläne oder Kuchenrezepte aus. Von hier aus werden grundlegende Vorgänge des Körpers orchestriert, damit wir aufrecht stehen und gehen, die Welt wahrnehmen, uns fortpflanzen und jederzeit atmen können. Um all diese Aufgaben zu meistern, ist das Gehirn mit gut 86 Milliarden Nervenzellen ausgestattet, und jede einzelne davon ist über Hunderte Synapsen mit anderen Zellen verbunden. Lernen wir Neues, verschalten sich die synaptischen Verbindungen neu.

Angesichts seiner zahlreichen Zuständigkeiten ist das Gehirn überraschend klein. Bei einem Erwachsenen wiegt es nur zwischen 1200 und 1500 Gramm. Das sind gerade einmal zwei Prozent des Körpergewichts. Die Gehirne von Männern sind in der Regel etwa 100 Gramm schwerer als die von Frauen. Intelligenter sind sie deswegen aber nicht. Im Verhältnis zur Körpermasse relativiert sich der Gewichtsunterschied nämlich.

Wie stark das Gehirn die Persönlichkeit bestimmt, zeigt der berühmte Fall des Phineas Gage. Bei einem Unfall im Jahr 1848 bohrte sich dem amerikanischen Vorarbeiter eine Eisenstange durchs Gehirn. Gage überlebte, aber sein Wesen veränderte sich: Statt umgänglich und freundlich war er plötzlich respektlos und jähzornig. Der Grund: die Beschädigung seines sogenannten präfrontalen Cortex.

Von solchen Extremfällen abgesehen, schützt der Schädel das Gehirn vor Stößen. Er besteht aus 22 einzelnen Knochen, die größtenteils durch verknöcherte Nähte verbunden sind. Bei Babys sind die Verbindungen noch formbar – ihr Kopf muss schließlich durch den Geburtskanal passen.

Nicht schützen kann der Schädel das Gehirn vor Alkohol. Der wirkt neurotoxisch und kann Hirnzellen abtöten. Also: Bitte in Maßen genießen!

Demenz ist nicht gleich Demenz: Der Oberbegriff deckt rund 50 Krankheiten ab. Die häufigste davon ist Alzheimer. Dabei sterben Nervenzellen im Gehirn ab, und das Gedächtnis lässt nach. Die Ursache ist noch immer unklar. In Verdacht stehen Eiweißpartikel, die sich im Hirngewebe ablagern. Vaskuläre Demenzen hingegen können entstehen, wenn das Gehirn nicht ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt wird, etwa wenn Fetteinlagerungen die Gefäße verengen. Gerade bei älteren Patienten treten auch Mischformen auf. 70 Prozent aller Demenzpatienten sind weiblich. Dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer, liegt vermutlich auch an ihrer höheren Lebenserwartung.

Rund 500 Kalorien verbrennt das Gehirn pro Tag, das entspricht etwa einer Portion gebackenem Lachs mit Reis. Ein Schnitzel mit Pommes enthält dagegen gern mal an die 900 Kalorien. Kohlenhydrate und Omega-3-Fettsäuren mag das Gehirn besonders gern. Sie halten den Blutzucker konstant, wirken entzündungshemmend und sollen helfen, Alzheimer vorzubeugen. Auch nachts verbraucht das Gehirn Energie, unter anderem damit wir atmen können.

Die Zahl der Migräne-Fälle in den Praxen steigt seit Jahren. Das liegt auch daran, dass die Menschen die Beschwerden heute weniger akzeptieren als früher und sich eher in Behandlung begeben. Zudem haben Ärzte inzwischen präzise diagnostische Kriterien, um eine Migräne zu erkennen und von anderen Kopf- schmerzen zu unterscheiden. Warum die Beschwerden im Winter tendenziell häufiger auftreten als im Sommer, ist noch nicht geklärt. Bekannt ist aber, dass etwa unregelmäßige Schlaf- und Essgewohnheiten mit häufigeren Attacken einhergehen können. Ein Migränetagebuch kann helfen, Auslöser zu erkennen.

* Berechnung auf Basis ambulanter Zahlen