Im Grunde ist die Heiße Ecke auch eines dieser erfolgreich umgesetzten Sicherheitsversprechen, von denen es seit den frühen Nullerjahren wimmelt. So wie hooliganfreie Fußballstadien, rauchfreie Kneipen und cholesterinfreie Würstchen. Seit es die Heiße Ecke gibt, können sich Menschen, die im wirklichen Leben ungern Zuhältern, besoffenen Männergruppen, Prostituierten und Spielsüchtigen begegnen, zwei Stunden lang den verruchten Kiez in geschütztem Rahmen ansehen. Seit 15 Jahren. Denn dass der Kiez sowohl sündig-unterhaltsam als auch halbseiden ist und manchmal sogar gefährlich sein kann: Dieses uralte Klischee macht bis heute den Reiz St. Paulis aus. Auch wenn die Realität des Stadtteils längst von Massen-Sauftourismus einerseits und von teuren Mieten und Eigentumswohnungen andererseits geprägt ist – "Kult" ist und bleibt der Kiez eben wegen der Koberer, die die Touristen in Stripbars locken, wegen der Neonreklamen, die "Erotik" versprechen, und wegen der angeblichen "Kiez-Originale" mit ihrem derben Schnack.

Das alles gibt es in freier Wildbahn kaum noch, und vielleicht ist deshalb die Heiße Ecke inzwischen das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten – selbst wenn sie ursprünglich nur ein Lückenfüller war. Weil eine andere Produktion ausgefallen war, schrieben Autor Thomas Matschoß, Komponist Martin Lingnau und Songtexter Heiko Wohlgemuth das Singspiel in Rekordzeit zusammen, die Produktionszeit betrug sechs Wochen, am 16. September 2003 war die Uraufführung. Seither läuft die Heiße Ecke. Und läuft und läuft und läuft. Fünf- bis siebenmal in der Woche stehen das neunköpfige Ensemble und die Musicalband auf und hinter der Bühne, geschätzte 2,3 Millionen Menschen haben in den letzten 15 Jahren das Stück gesehen. Während dem benachbarten Stage-Operettenhaus alle zwei bis drei Jahre die Gäste für das jeweilige Musical ausgehen, macht die Heiße Ecke immer weiter. Sie ist längst ein zentrales Standbein des Schmidts-Tivoli-Universums geworden. "Das Stück macht es möglich, dass wir mutiger produzieren", sagt Produktionsleiter Bernd von Arnim, der seit 14 Jahren dabei ist. "Wenn mal eine neue Produktion nicht so läuft wie erwartet – auf die Heiße Ecke können wir uns verlassen."

Das Kiez-Musical ist Hamburgs Rocky Horror Picture Show, angeblich gibt es eine Zuschauerin, die schon 70 Vorstellungen gesehen hat.

Auch in der 4193. Vorstellung am Samstagabend, die natürlich ausverkauft ist, herrscht rückhaltlose Hochstimmung. Das Publikum – laut Tivoli-interner Statistik zu 46 Prozent aus Hamburg und dem Umland kommend – begleitet die Musiken zwischen den Szenen mit rhythmischem Klatschen. Draußen, im Deutschland des Jahres 2018, mag Gendersensibilität in die Sprache und #MeToo-Awareness ins Geschlechterverhältnis einziehen, auf der Bühne des Schmidts Tivoli ist Zotigkeit das oberste Gebot. Wenn der spielsüchtige Casinobesucher sein Handy mit der Grillwurst verwechselt, wenn die reifere Prostituierte ein "Fleischskandal" genannt wird, wenn der japanische Freier "Muschi Muschi" sagt und die Dame vom horizontalen Gewerbe mit "Pinke Pinke" antwortet: Die Zuschauerinnen und Zuschauer finden’s herrlich und quittieren es mit Quieken und Johlen.

Den Charme verleihen dem betagten Musical allerdings weniger die derben Witze als die liebevolle Zeichnung der Figuren, allen voran die Angestellten Hannelore und Margot vom Imbiss "Heiße Ecke". Die sprechen natürlich – wie überhaupt das ganze Kiez-Personal im Stück – breitestes Hamburgisch, sagen immer "Bidde" und "Jo" und haben jederzeit einen originellen Schnack auf Lager. "Ein stilles Mineralwasser bitte", möchte die beige gekleidete Vorstadtpomeranze haben. "Das is’ so still, das hörssu garnäch", antwortet Margot von der Imbissbude.

Ein Spruch folgt dem nächsten, dazwischen schmissige Songs, in denen der Junggesellenabschieds-Chor Wir sind die Könige der Nacht schmettert und blöde T-Shirts trägt ("Schade, dass man Bier nicht ficken kann"). Je länger das so geht, desto mehr fällt beim Wiedersehen von Heiße Ecke auf, dass der Erfolg vor allem mit Nostalgie zu tun hat.

Je massenhafter die Vergnügungsmaschine St. Pauli ihre Besucherinnen und Besucher abfertigt, je mehr das alte Nepp-Gewerbe mit seinen 250-Euro-Sektflaschen einer Systemgastronomie im Stile von Hooters weicht, desto sentimentaler ist der Blick zurück auf einen Kiez, in dem man am Tresen noch einen Schnack hielt, in dem Sprüche geklopft wurden, wenn man an die Imbissbude kam. Während draußen osteuropäische Wurstbrater Currywürste im Akkord schnippeln und Horden von Junggesellinnen- und -gesellenabschiede das Bier und den Wodka palettenweise aus den Saufkiosken schleppen, ist das St. Pauli in Heiße Ecke noch ein Dorf, in dem die Damen vom Imbiss die sympathischen Suffköppe vom Junggesellenabschied einzeln abkanzeln können.

Moment mal: Was heißt hier "noch"? War das überhaupt jemals so? Vielleicht nicht. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Schließlich gehört die Verklärung der guten alten Zeit genauso zu St. Pauli wie die Reeperbahn selbst. Früher, da kämpfte man noch ehrlich mit den Fäusten, früher gab es noch kleine Musikclubs, früher wollte noch keiner auf St. Pauli wohnen. Nostalgisch war die Heiße Ecke schon immer. Nach 15 Jahren wirkt sie nur noch ein bisschen nostalgischer. Früher gab es im Übrigen eine echte "Heiße Ecke" – im Jahr der Uraufführung war sie schon weg. Das Grundstück liegt seither brach.