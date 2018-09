Die Entstehung von "Böhmen liegt am Meer" lässt sich anhand der Typoskripte nachverfolgen. © Österreichische Nationalbibliothek

Die Österreichische Nationalbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 650-jähriges Bestehen. Jeden Monat stellen wir in dieser Serie ein Objekt aus ihrer Sammlung vor.

Ihre Texte, ihr Leben, ihr Tod: An Ingeborg Bachmann fasziniert alles, ihre Person und ihr Werk begeistern Leser bis heute. Literaturwissenschaftler suchen nach jedem noch so kleinen Puzzleteil ihrer Biografie. Jeder kennt Gedichte oder zumindest Zitate der Autorin, und sei es nur: "Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar."

Der Satz stammt aus einer Dankesrede, welche die Schriftstellerin im Jahr 1959 hielt. Bachmann, geboren 1926 in Klagenfurt, war damals, fünf Jahre nachdem sie der Spiegel auf dem Titel zeigte, ein literarischer Superstar. Doch es folgten dunkle Jahre.

Die Zeit in Berlin ab 1963 war für Ingeborg Bachmann schwer. Die komplizierte Liebesbeziehung zu Max Frisch war endgültig zerbrochen. Die Trennung war für die Autorin ein tiefer Wendepunkt, und sie erkrankte schwer. Sie war mehrfach in Krankenhäusern und versuchte von ihrer Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit loszukommen.

"Tatsache ist, dass ich tödlich verletzt bin und dass diese Trennung die größte Niederlage meines Lebens bedeutet", schrieb Bachmann in einem Brief an den Komponisten Hans Werner Henze.

Die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973) auf einem undatierten Archivfoto © dpa

In dieser Zeit tauchte ein junger Wiener in Berlin und ihrem Leben auf: Adolf Opel. Der 28-jährige Schriftsteller und Filmemacher lud sie zu einer Reise nach Prag ein, sie nahm an – das Duo wird zweimal in die Stadt fahren und später auch nach Athen, nach Ägypten und in den Sudan. Drei Jahrzehnte später schrieb Opel ein äußerst indiskretes, aber aufschlussreiches Buch über die gemeinsame Zeit.

Bachmann erlebte die Reisen als "ein Wunder", sie fühle sich "gerettet". In einem Brief an Opel notierte sie, sie habe dadurch endlich wieder zu schreiben und zu leben begonnen. Auf der Prag-Reise entstand das Gedicht Böhmen liegt am Meer, für viele ihr schönstes lyrisches Werk und für sie selbst ein "Glücksfall". Sie könne gar nicht glauben, dass sie es selbst geschrieben habe, meinte sie einmal.

Das Korrekturblatt des Gedichts, das im September als Objekt des Monats in der Österreichischen Nationalbibliothek zu sehen ist, zeigt Bachmanns akribische Arbeit an dem Stück. Handschriftlich hat sie entscheidende Änderungen vorgenommen, aus den "alten" Brücken werden "heile", manche Stellen streicht sie oder dreht Zeilen um.

Das Typoskript ist seit den Siebzigerjahren in der Österreichischen Nationalbibliothek, als Teil von 40 Archivboxen, in denen sich große Teile des literarischen Nachlasses von Bachmann befinden. In diesem Jahr kamen 1200 Seiten Briefe und Notizen aus der Studienzeit dazu, welche die Nationalbibliothek für 130.000 Euro ersteigerte.

Die Autorin bezeichnete das Gedicht als geistige Heimkehr: "Wie ich nach Prag gekommen bin, habe ich gewusst, doch Shakespeare hat recht: Böhmen liegt am Meer."

Der Text, mit seinen Anspielungen auf verschiedene Stücke von Shakespeare, erscheint als Abbild des Vielvölkerreichs der Monarchie, als Raum vieler Sprachen und Länder. Böhmen, das natürlich nicht am Meer liegt, wird in dem Gedicht zu einem idealtypischen Ort, die Häuser sind grün, die Brücken heil. Der Text ist voller Hoffnung und Optimismus. Das Böhmen, das Bachmann beschreibt, kann zwar nicht erreicht, sollte aber angestrebt werden. Sie lädt alle in ihr Böhmen ein, Seefahrer, Hafenhuren, Illyrer, Veroneser, und fragt: "Wollt ihr nicht böhmisch sein".

Das Gedicht ist aber noch viel mehr als ein Stück, das für sich allein steht. Das beschreiben die Bachmann-Forscher Hans Höller und Arturo Larcati. In dem im Jahr 2016 erschienenen Buch Ingeborg Bachmanns Winterreise nach Prag argumentieren sie, dass Böhmen liegt am Meer zu einem siebenteiligen Lyrikzyklus gehört, der lange Zeit unbemerkt blieb.

Keines der Gedichte dieses "Winterreise-Zyklus", darunter unter anderem Enigma, Prag Jänner 64, Jüdischer Friedhof und Poliklinik Prag, war bis dahin unbekannt, sie waren verstreut veröffentlicht worden, doch Höller und Larcati setzen sie in einen Zusammenhang, analysieren die Texte und die biografischen Hintergründe im Detail und verleihen ihnen damit eine neue Wirkung.

Warum es zuvor keinen Hinweis darauf gab, dass das Gedicht Teil eines Zyklus ist? Höller und Larcati meinen, es könne an der Autorin selbst gelegen haben. Bachmann wollte, nachdem sie sich endgültig der Prosa zuwandte und an ihren Todesarten-Romanen schrieb (von denen einzig Malina fertiggestellt wurde und zu ihren Lebzeiten erschien), nicht mehr als reine Lyrikerin gelten, sie behauptete sogar einmal, sie habe in den letzten Jahren nur noch ein Gedicht geschrieben, eben Böhmen liegt am Meer.

Nach 1956 schrieb Ingeborg Bachmann nur mehr rund 20 Gedichte. Es waren eindringliche Stücke, die zu den besten ihres Oeuvres gehören. Dass einige davon nun als Winterreise-Zyklus neu gelesen werden können, ist ein Glücksfall für ihre Leser.

Das Typoskript ist bis zum 30. September im Prunksaal der Nationalbibliothek zu sehen. Am 11. September halten Hans Höller und Bernhard Fetz, Direktor des Literaturarchivs der ÖNB, einen Vortrag dazu.