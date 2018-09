Als vor einer Weile ein paar chinesische Künstler in Hamburg unterwegs waren, um typische Stadt-Oberflächen mit der traditionellen chinesischen Technik des Steinabriebs festzuhalten, interessierten sie sich vor allem für die in ihren Augen exotischen Sujets: Flutmarkierungen, Kanaldeckel, Backsteinwände und Stolpersteine – alles wurde mit Tusche auf feuchte Reispapierbahnen aufgebracht. Im Alten Elbtunnel aber stutzten sie: Die Fische, Hummer und Delfine auf den Jugendstil-Kacheln, die die Wände der Verbindungsröhre zwischen Steinwerder und den Landungsbrücken auskleiden, sehen aus wie antiken chinesischen Tuschezeichnungen entsprungen. Wie kann das sein?

Dass sich Zhang Xiaofeng, der Initiator des "Print the Landscape Public Art Project" aus Hangzhou, und seine Kollegen ausgerechnet an diesem Ort, bei diesem Musterbeispiel deutscher Ingenieurskunst aus dem Jahr 1911, an ihre Heimat erinnert fühlten, ist eine Geschichte, die einiges erzählt über die Entstehung von Kunst über Länder-, Kultur- und Epochengrenzen hinweg. Dies ist eine von zahlreichen spannenden Entdeckungen, die in Inky Bites. Tuschespuren im Digitalzeitalter zu machen sind, einer pointierten Mini-Ausstellung, die das Museum für Kunst und Gewerbe im Rahmen der Veranstaltungsreihe China Time konzipiert hat. Teile der hauseigenen Ostasien-Sammlung wurden hierfür um "Interventionen" zeitgenössischer chinesischer Künstler erweitert. Die Beiträge loten das komplizierte Verhältnis zwischen Tradition und Moderne aus und räumen nebenbei mit einigen westlichen Klischeevorstellungen über chinesische Kunstproduktion auf.

Bei der Technik des Kopierens etwa ging es ursprünglich keineswegs darum, Kunstwerke auf unlautere Weise zu vervielfältigen. Gleich zwei Arbeiten widmen sich diesem Thema. Shan Fan, der seit 1984 in Hamburg lebt, malte für seine Serien Malerei der Langsamkeit und Malerei des Augenblicks immer wieder neue Bambuszweige, eines der häufigsten Bildthemen der ostasiatischen Tuschemalerei. Zunächst warf er sie binnen Minuten mit Tusche aufs Papier, dann wechselte er zur westlichen Technik der Ölmalerei, die Stunden beanspruchte. Was "chinesisch" aussieht, ist das Ergebnis eines hybriden transkulturellen Ansatzes.

Repetition als Weg, Variation entstehen zu lassen, ist auch der Schlüssel zum Verständnis des Orchideenraums von Liu Ding. Die Pflanze steht ähnlich wie der Bambus für edle Gesinnung und die Gelehrtenkultur im Alten China, das Kopieren der alten Bildvorlagen diente nicht nur der Schulung der Hand, sondern auch der des Geistes. Versinnbildlicht wird dies zusätzlich mit einem in Endlosschleife abgespielten Klavierstück von Beethoven. Für westliche Ohren klingt das Geklimper schnell nervig, aber wie heißt es so schön? Übung macht den Meister.

Als das Museum 1874 gegründet wurde, sollten seine umfangreichen Sammlungen dazu dienen, Hamburger Kunsthandwerkern Inspirationen aus aller Welt zu liefern. So wurden lokalen Korbflechtern schon mal japanische Bambusarbeiten mit nach Hause gegeben, damit sie sich von deren avancierten Techniken etwas abschauen konnten. Ähnlich könnte es bei der Gestaltung der Keramikkacheln für den Elbtunnel gewesen sein – es ist kein Geheimnis, dass sich europäische Jugendstil-Künstler bei der Entwicklung ihrer Formensprache auch von asiatischer Kunst inspirieren ließen.

"Inky Bytes", Museum für Kunst und Gewerbe, bis 13. Januar 2019