Doris Dörrie 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

In riesigen Plastikgefäßen schleppe ich Umeboshi aus Japan nach Deutschland, weil es hier einfach keine guten gibt. Ich bin süchtig nach ihnen, kaum ein Tag vergeht, an dem ich mir keine Umeboshi zwischen die Kiemen schiebe und in kleinen Schüttelanfällen ob ihrer saurigen Salzigkeit oder salzigen Sauerkeit aufjauchze vor Glück. Umeboshi sind in Salz eingelegte aprikosenartige Früchte, die nur deshalb an Pflaumen erinnern, weil sie wegen der roten Shizoblätter, mit denen sie monatelang in einem Fass herumliegen, dunkelviolett sind. Ihr Geschmack ist mit nichts anderem vergleichbar, das ich kenne. Traditionell aß man in Japan zwei Umeboshi mit grünem Tee zum Frühstück, was einer kalten Dusche und einem liebevollen Tritt in den Hintern gleichkommt. Das Salzigsaure reißt einen aus der letzten Verschlafenheit, die Eingeweide schreien verdutzt auf, die Zunge wundert sich, und das Hirn murmelt "hoppla!". Bezaubernd. Davon kann ich nicht genug bekommen. Überdies sollen Umeboshi rasend gesund sein, in ein Glas warmes Wasser gelegt und getrunken, fertig ist das japanische Aspirin. Bei der großen Sommerhitze lutscht man sie als Bonbons, und bei Schwangerschaftsübelkeit empfiehlt es sich, eine Umeboshi in den Bauchnabel zu legen. Ansonsten verpackt man sie zum Beispiel gern in einem Reisbällchen, einem Onigiri. Jahrelang habe ich wildfremde Menschen in den 24-Stunden-Läden angequatscht, in denen man auch ein frisches Oberhemd, Lippenstift und Feinstrumpfhosen, Porno-Mangas, Tee, Schokolade und Mikrowellengerichte bekommt, und habe sie gebeten, mir doch bitte, bitte die Umeboshi-Reisbällchen unter den vielen anderen mit Lachs, Algen, Thunfisch gefüllten herauszusuchen. So höflich flüssig konnte ich das natürlich nicht sagen, sondern ich habe "umeboshi kudasai" vor mich hingestammelt, "Umeboshi, bitte", was oft zu panischen Fluchtreflexen oder wildem Gekicher und netten Unterhaltungen mit Händen und Füßen geführt hat, bis ich endlich das richtige Schriftzeichen gelernt habe und sie mir nun selbst herauspicken kann. Schade eigentlich.