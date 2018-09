Während draußen vor der großen Bühne am Montagabend 65.000 Menschen den Jungs von Kraftklub zujubeln – und nicht wenige von ihnen tatsächlich "Ich komm aus Karl-Marx-Stadt, bin ein Verlierer, Baby, original Ostler" laut mitsingen –, währenddessen also steht Jan Kummer in einem kleinen neonbeleuchteten Backstage-Raum hinter dem Karl-Marx-Kopf und schraubt die Thermoskanne mit dem Kaffee wieder zu. Jan Kummer ist der Vater der Kraftklub-Mitglieder Felix und Till Brummer. Er wird den Abend mehr oder weniger hier drinnen verbringen, während seine Kinder gemeinsam mit den Toten Hosen, Casper und Feine Sahne Fischfilet endlich, endlich ein gigantisches Signal des Aufbruchs von Chemnitz aus in die Welt schicken. Für ihn sei das, was da draußen gerade passiere, im Prinzip nichts Neues, sagt er. Und muss über diesen Satz dann doch lachen.

... Felix Brummer – Jan Kummers Sohn und Frontmann von Kraftklub. © Dominik Butzmann/laif

Denn so richtig stimmt das freilich nicht. Eher ist ihm, der über Jahre Montag für Montag gegen Pegida auf die Straße gegangen ist, eine große Erleichterung anzumerken. Noch nie hat in Ostdeutschland eine so große Menschenmenge gegen den Rechtsextremismus demonstriert. Doch in den vergangenen Tagen, seit dem Tod von Daniel H., ist in seiner Heimatstadt nichts mehr wie zuvor. Jan Kummer war rund um die Uhr auf den Beinen. Unter anderem hat er gemeinsam mit seiner Frau Beate Düber und den Töchtern den ganzen Tag in der Küche gestanden, Suppe gekocht, Salate zubereitet, Kuchen gebacken. Damit die DJs, die hier am "Kopp" Platten auflegen, auch etwas zu essen haben.

Die Familie Kummer, also der Künstler Jan Kummer und die Museumspädagogin Beate Düber, ihre Kraftklub-Söhne, die sich in leichter Abwandlung Brummer nennen, und die jüngeren Schwestern Lotta und Nina, die ebenfalls in einer Band spielen – das ist nicht erst seit Montagabend die berühmteste Familie in Chemnitz. Denn seit je stehen die Kummers, jeder auf seine Art, in der Stadt und auch weit über deren Grenzen hinaus für jenes zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rechtsextremismus, von dem im Moment alle reden – und das der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin, viele Minister und noch mehr Journalisten einfordern. "Mal vom Sofa runterkommen und den Mund aufmachen", wie Außenminister Heiko Maas sich ausgedrückt hat.

Aber steht dieses Konzert auch dafür, dass in Chemnitz jetzt die Mitte wieder zu sich gefunden hat? Oder steht seit Montagabend nicht viel eher schon die nächste große Frage im Raum: Wie geht es nun weiter? Was lernen wir aus Chemnitz? Und vor allem: Bleiben es auch weiterhin so viele Menschen? Die Messlatte hängt jetzt gewaltig hoch. Nicht zuletzt deshalb, weil viele der Konzertbesucher aus anderen, nicht nur ostdeutschen Städten angereist waren. Wahrscheinlich wirkt Jan Kummer deshalb nicht so enthusiastisch, sondern eher ein wenig in sich gekehrt.

Eigentlich aber war ein jeder in der Familie Kummer am Montagabend mit genau diesen Fragen beschäftigt. Felix Brummer hatte von der Bühne herunter sinngemäß gesagt, dass man bald schon wieder allein hier stehen werde. Weil man ja auch dann noch da sein werde, wenn die Fernsehkameras wieder verschwunden seien. Das klang, bei aller Euphorie des Abends, nicht nur realistisch, sondern auch ziemlich traurig. Beate Düber, die Mutter von Till Brummer, sagt denn auch: "Nun liegen noch 20 Jahre Arbeit vor uns." Soll heißen: Auch ich gebe mich mit dem Erreichten nicht zufrieden. Im Gegenteil: Sollte von dem "Wir sind mehr"-Konzert das Signal ausgehen, dass die Welt doch wieder in Ordnung wäre – alle Kummers würden dem wahrscheinlich lautstark widersprechen. Wir sind nicht wirklich mehr, hatte Felix von der Bühne aus auch noch gerufen. Es ist aber wohl im Trubel untergegangen.

Beate Düber, die häufig Führungen in den Chemnitzer Kunstsammlungen und dem Museum Gunzenhauser anbietet, sagt jedenfalls, dass sie immer wieder feststelle, wie wenig gerade die Kinder und Jugendlichen zu einem offenen Gespräch, einem kritischen Miteinander von den Eltern, von den Lehrern, von den Erwachsenen allgemein in Sachsen ermuntert würden. Eigentlich hofft sie auf nicht weniger als einen Generationswechsel. Aber auch das, also der nächsten Generation eine neue politische Kultur beizubringen, ist natürlich erneut eine Aufgabe für viele.