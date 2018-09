Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Hazweioberflächlicher Spaß der Davongezogenen 11 Mit jeder wird uns klarer: Unser Weg wird keine Abkürzung gegenüber der Luftlinie sein 14 Auf Bildschild zum grünen Geiger früher genannt als auf dem zu blauen Pferden 15 Liebevolles "Tach!" im Fernwesturlaub 17 Hat Hänge, von denen spätere Adria- und Schwarzmeertropfen rinnen 20 Hat auch der Spätsommerfrischler eher nicht am Hals 21 Paris’ Seite mal anders: Kino-Ersatz à la Château damals 22 Ort des ausbleibenden Tohuwabohus – bis die Sommerferien enden 24 rasante Stunden lang steht’s im Brennpunkt des Interesses, alle Jahre wieder 25 Ward dem Zwölf-Arbeiten-Erlediger, jung wie eh und je, angetraut 27 Gebeugtes Sein im Wilmington-Umland 28 Sieht oft rot wegen Ameise Charlie – und die sieht viel Blau bei ihr 30 Kommentarqualität fern von hündchenzahm 33 Olimjünger 35 Gern unternommene Mühe im Ertrag-Reich 37 Einer von Atlas Armen quasi 38 Auch statt "Calli" gerufen: Wie hätten sie’s gerne, die Bewohner von Schmuddelecken? 40 Völlereichlich spät bemerkter Zustand 42 Ist nichts drin, kommt Tour nicht recht in Fahrt 47 Maß der Dinge im Forsterzeugnishandel 48 Brennt lichterloh für die Küche 49 Sein verstellter Rest-Timer zählt maximal vier Monate 50 Manchen mag es drängen, der Spielart gewissen Louis nachzueifern 51 Sitz der Wonne, womöglich sonnig



Senkrecht:

1 Da Raab-Kollegin, dort April’s Brother 2 Von Natur aus tierisch gut passende Garderobe 3 Spitzen-Behausung, neuweltlich, von alters her 4 Ihre Wahlunterlagen: Fotos 5 Möchtegernkrustentierchen pazifischer Herkunft 6 Kommt vergleichsweise oft in Muskelmanns Reden, seltener in Saubermanns Haushalt vor 7 Mag uns ins Wanken bringen, aber nicht zu Fall 8 Bayerischer Beitrag zu Hamburger Wasserversorgung 9 Auch umgedreht noch Objekt der Umdrehungen 10 Hervorragend für Meerblicke geeignet 11 Mittel zum reisegesellschaftlichen Zweck 12 Gewisser Richard, wie aufkommende Lästerei buchstabiert 13 Gehen der ehrlichen Haut ein Delinquäntchen zu weit 16 Jedenfalls an-, vielleicht ausuferndes Event 18 Alter Anlass für Prägnantstilbildung 19 Beim Ausziehen oft weggelassen: ein Aufziehen in fremder Zunge 23 Auch ein musicalisches Topthema der Hippie-Generation 26 Stärkt Musterschülers Sammelleidenschaft erneut 29 Hat so viele Zeichen der Zuneigung wie der Grasfläche im Namenszug, die Maid 31 Kein Freund und Förderer der göttlichen Eintracht am Nil 32 Mit Reim aufs flinke Flattern: Plauderei unter Schlagbewohnern 34 Denglisches Schmatzing? Hauptablage! 36 Legen-däre Form der Voraussicht 39 Spricht als Wort der Wertung keine Bände der Begeisterung 41 Ein kurzes: insbesondere ein Sommertagesordnungspunkt des Ankleidens 43 Einzelteil im Herblick aufs Statistikmetier 44 Kurz v. d. PLZ angeg. 45 Im Knappwassergebiet: Sandlandweite 46 Härter als Kohle, rundlicher als Schotte

Und das sind unsere Preise:

1. Preis:Drei Übernachtungen im ARBOREA Marina Resort Neustadt

Zwischen Yachthafen, Salzwiesen und Ostsee liegt das im Juli eröffnete ARBOREA Resort in der Lübecker Bucht. Sie wohnen zu zweit in einem der 124 Zimmer inkl. Halbpension (exkl. Getränke). Unter dem Motto "Experience.Together." können Sie Ihr individuelles Programm aus Aktivitäten, Naturerlebnissen und Entspannungsangeboten wählen

2. Preis: Ein Bugatti ®Design-Wasserkocher von Pro-Idee

Entworfen von Lorenzo Ruggieri und Innocenzo Rifino für Bugatti ®, ist der Wasserkocher Blickfang und Design-Objekt mit komfortabler 1-Knopf-Bedienung. Per App steuerbar sind Temperaturwahl, Einschaltzeit und vieles mehr





3. bis 7. Preis: Je ein "Eckstein Jumbo 7"-Rätselbuch

Soeben ist im S. Fischer Verlag wieder ein Sammelband mit Kreuzworträtseln aus dem ZEITmagazin mit 200 "Um die Ecke gedacht"-Rätseln erschienen



Lösung von Nr. 2447 (Sommerpreisrätsel Folge 8, ZEITmagazin Nr. 35/2018):



Waagerecht:

7 KOPIE 9 GARTENLOKAL 14 Geld-, Schaufenster-AUSLAGEN 16 ab Reisetag und ABREISETAG 19 TABULATOR 20 der und die KASTEN 21 TANG in Tang-a, -o 22 "CATS" 23 BAR-fuß 24 RIESE-ngebirge 26 Korken-KNALL 29 TIRO 30 SCHREIBSTUBE mit Bustier 31 REEDE 33 TACHO 34 ISLAS = Inseln (span.) 36 IOTA 38 UEBERWIESEN und über Wiesen 43 SAAT 44 REDNER 45 HERREN- insel/-chiemsee 46 DUSSEL 47 WOHNMOBIL und wohn mobil! 48 LAERMEN



Senkrecht:

1 AOSTA 2 DEGU in Gebäu-degu-tachten 3 NANA Mouskouri, "Guten Morgen Sonnenschein" 4 WERRA 5 BOSS 6 MATERIE 7 KURTISANE Nana bei Zola 8 PLANSCHEN 9 GEL in gel-b 10 RAT(-schlag) 11 Blüten- und olympischer NEKTAR 12 LIAS in I-lias 13 LANDRATTEN aus R-a-n-d-t-a-l-e-n-t 15 ABGEHOBEN, arrogant und zum Flug gestartet 17 BOCKBIER 18 ETAT 23 "Bless-Ur" und BLESSUR 25 portug. ESCUDOS 27 "sich in die NESSELN setzen" 28 Sage von Hero und LEANDER 32 DIAS 35 LENA von He-lena 37 "O Asen!" und OASEN 39 Neckarzufluss ERMS 40 ägäische Inseln Les-bos, Pat-mos, RHO-dos 41 (worldwide) WEB 42 IRIS, Schwertlilie und Regenbogenhaut