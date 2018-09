Von meinen Eltern weiß ich, dass mein erstes Wort als Kind "Bagger" gewesen ist. Und vor einiger Zeit, als ich mich intensiver mit Fragen der Architektur, der Raumplanung und der Landschaft beschäftigte, da erinnerte mich meine Schwester daran, wie sehr ich mich als Bub darüber empört habe, wenn in der Gemeinde am Zürichsee, in der wir aufwuchsen, wieder eine Wiese überbaut wurde.

"Der Bagger und die Suche nach dem verlorenen Grün". Wenn ich mir das so überlege, dann wäre das ein guter Titel für einen Roman. Erzählen würde er die Geschichte des gespaltenen Verhältnisses, das nicht nur ich, sondern die meisten Einwohner der Schweiz zu ihrer Landschaft haben: Sie wollen sie nutzen, überbauen, zu Geld machen; und betrauern gleichzeitig ihren Verlust.

Aber was ist das eigentlich: Landschaft?

Vor gut zwei Jahren traf ich den Historiker Jon Mathieu zu einem Gespräch. Er hatte gerade die erste Geschichte der Schweizer Landschaft herausgegeben, und ich wollte wissen, wie er seinen Untersuchungsgegenstand definiert. Mathieu zitierte aus Meyers Konversations-Lexikon: Landschaft "sei jeder Ausschnitt der Erdoberfläche, den wir von einem bestimmten Standort zu überblicken vermögen" – und in einigen Industriegebieten trete der Mensch seit Kurzem als "wirklicher Feind" der Landschaft auf. Die Landschaft und der Begriff, den man von ihr hatte, war schon damals, der Lexikoneintrag stammt von 1908, ästhetisiert – und aufgeladen mit Nostalgie.

Landschaft, das war nicht dort, wo die Menschen lebten, arbeiteten, wo sich die Industriegesellschaft entwickelte. Landschaft, das war – und ist bis heute – das andere.

Meist ist das andere das Gefährdete oder das Verschwundene. Die Geschichte der Landschaft ist eine Geschichte des Verlusts. Und zwar nicht erst seit im 20. Jahrhundert der Nachkriegsboom die Schweiz erreichte.

Schon Gottfried Keller setzte mit seinem Waldlied den riesigen Eichenwäldern zwischen Zürich und dem Rhein ein poetisches Denkmal, als sie nach und nach abgeholzt wurden, weil der junge Bundesstaat sein Eisenbahnnetz ausbaute und Holz für die Schwellen brauchte:

"Arm in Arm und Kron’ an Krone steht der Eichenwald verschlungen, Heut hat er bei guter Laune mir sein altes Lied gesungen."

Keller war es auch, der in der Novelle Das verlorene Lachen am Beispiel eines einzelnen Baums, der Wolfhartsgeereneiche, den rücksichtslosen, ausbeuterischen Umgang mit dem Wald geißelte. Er sprach unverblümt von "Baumschlächterei".

Interessant daran ist, dass sich Kellers Nostalgie und Wut immer auf Kulturlandschaften bezog. Die Eichenwälder waren angelegt worden, um in ihnen Schweine zu züchten; die Tiere fraßen die Eicheln. Und anhand der angeblich tausend Jahre alten Wolfhartsgeereneiche kritisierte der Schriftsteller nicht das Schlagen eines Baumes. Er wollte die Schweiz nicht in einen Urwald-Zustand zurückbringen. Es ging ihm um die Forstwirtschaft. Sie sei nicht nachhaltig.

Und wenn Landschaft nicht das Verschwundene meint, dann das Ferne. Das heißt in der Schweiz: die Alpen!

Es waren die Aufklärer aus England, Frankreich und Deutschland, die hierzulande das Interesse an den Bergen weckten. Für die Einheimischen bedeuteten Fels und Eis und Schnee und Kälte vor allen Dingen eins: eine verdammte Plackerei! Doch der Blick der Fremden war stärker. So stark, dass wir Schweizer seit über 200 Jahren wie Touristen auf das eigene Land schauen. Und dieser Touristen-Blick verfolgt uns bis heute. Er ist ein Fluch!