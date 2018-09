Dafür, dass er nicht eigenständig denken kann, versteht Billie uns schon ziemlich gut. Er ist eine künstliche Intelligenz. Ein virtueller Assistent. Im Prinzip ein animierter Avatar auf einem Monitor, der Senioren dabei hilft, ihren Alltag zu planen. Dafür muss er jedoch erfassen, was sie sagen. Um Billie auf den Stand zu bringen, auf dem er heute ist, musste ich mich mehrere Hundert Stunden lang mit ihm unterhalten. Das wurde schon mal langweilig, weil wir ähnliche Gespräche so lange durchspielten, bis sie harmonisch abliefen. Manchmal antwortete er trotz Training jedoch völlig anders als vorgesehen. Das war zwar irgendwie lustig, am Ende aber nur ein Fehler, den ich beheben musste.

Als Erstes brachten wir Billie bei, welche Laute mit welchem Wort verknüpft sind. Danach musste die Maschine lernen, den Inhalt des Gesagten einzuordnen. Sie versteht diesen natürlich nicht, wie ein Mensch das tut. Aber sie kann erkennen, wenn Worte ähnliche Bedeutung haben – zum Beispiel Kanzlerin und Präsident – und wie nahe diese im Vergleich zu anderen Worten beieinanderstehen. Speist man genügend Daten ein – das heißt Millionen von Datensätzen –, lernt die Maschine diese Beziehungen eigenständig herzustellen. Spricht jemand mit Billie, sucht dieser in Sekundenschnelle die Antwort heraus, die er als am wahrscheinlichsten berechnet. Billies Vorgänger Max stand im Computermuseum in Paderborn und interagierte dort mit den Besuchern. Das funktionierte prima. Als sich jedoch der damalige Bundespräsident ankündigte, musste ich etliche Trainings mit Max absolvieren, damit er wirklich höflich genug antwortet. Das Verhalten einer KI wird mit der Zeit nämlich derart komplex, dass es sich nicht mehr einfach so vorhersagen lässt.

Stefan Koop 44, Informatik-Professor, arbeitet an der Universität Bielefeld

In meinem Team waren nicht nur Informatiker, sondern auch Linguisten, Psychologen und Alterswissenschaftler. Manche Mitarbeiter behandelten Billie mit der Zeit fast so, als hätte er ein Bewusstsein – obwohl sie ganz genau wussten, dass sie es mit einer Maschine zu tun hatten. Kommunikation ist nun mal ein Grundbedürfnis. Von Billies Vorgänger verabschiedete sich die Sekretärin jeden Abend. Meine Arbeit hat mir deutlich gemacht, wie unglaublich komplex menschliche Kommunikation ist. Während wir uns unterhalten, überprüfen wir unbewusst: Hat der mich verstanden? Und weiß er, dass ich ihn verstehe? Dass das zwischen Menschen meistens klappt, ist eigentlich ein kleines Wunder. Der schönste Moment war, als einer unserer Tester, der Billie gerade zwei Wochen lang bei sich im Wohnheim ausprobieren durfte, ihn gern behalten hätte. Die Maschine bereicherte sein Leben. Das hat mich sehr berührt.

