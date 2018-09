Lesina ist eine kleine Stadt in Apulien, knapp 7000 Einwohner leben hier. Bei den Parlamentswahlen im März stimmten gerade einmal 352 Menschen von ihnen für die Lega, die seit Kurzem zusammen mit der Fünf-Sterne-Bewegung das Land regiert. Das waren zwölf Prozent. Trotzdem füllen an einem Tag Mitte August Tausende den zentralen Platz von Lesina. Sie alle wollen einen Mann reden hören, der seit knapp drei Monaten wie kein anderer die italienischen Schlagzeilen beherrscht: Matteo Salvini, Vizepremier, Innenminister und Chef der Lega.

Salvini spricht über die Themen, über die er immer redet: betrügerische Migranten, diebische Politiker, die verbrecherische Mafia, die heuchlerische Presse und die Millionen hart arbeitender kleiner Leute, die mit ihren mickrigen Löhnen nicht mehr über die Runden kämen. Das kommt an. Die Leute auf der Piazza bejubeln Salvini für jede seiner Aussagen.

Von sinistrer Meisterschaft: Salvini ist der derzeit populärste Politiker Italiens. © PAOLO TRE/A3/CONTRASTO/laif

Matteo Salvini ist eine Attraktion. Wo er auftritt, sammeln sich die Massen. Und er enttäuscht die Erwartungen, die die Zuhörer in ihn setzen, nicht. Seine Art, mit den Leuten zu reden, ist einer der Gründe, weshalb sich nicht nur in Lesina, sondern im ganzen Land seine Anhängerschaft innerhalb kürzester Zeit vervielfacht hat.

Als der 1973 in Mailand geborene Matteo Salvini die Lega, die damals noch Lega Nord hieß, im Jahr 2013 übernahm, da hatte sie gerade bei der Parlamentswahl vier Prozent geholt. Sie drohte in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Salvini befreite sie aus ihrem Tief, bei der Wahl im März 2018 kam sie unter seiner Führung auf 17 Prozent. Seit er Innenminister ist, liegt die Lega in Umfragen bei 30 Prozent. Tendenz steigend.

Wie hat Salvini es geschafft, seine Partei zur stärksten Kraft des Landes zu machen und sich selbst zum populärsten Politiker? Was zieht so viele Italiener zu ihm?

Salvini ist nach Lesina gekommen, um ein Parteibüro einzuweihen, eines von mehreren, die die Lega in jüngster Zeit im Süden Italiens eröffnet hat. Parteibüro? Das klingt wie ein Anachronismus, besonders in Italien. Wer eröffnet in Zeiten des Internets noch großartig Parteibüros?

Die neben der Lega erfolgreichste Partei Italiens der letzten Jahre, die Fünf-Sterne-Bewegung, ist de facto im Internet entstanden und kennt bis heute keine traditionellen Parteistrukturen. Für Silvio Berlusconi, die dominierende Figur der italienischen Politik der vergangenen zwanzig Jahre, war das Fernsehen das entscheidende Instrument zum Machtgewinn und zur Machterhaltung. Die Sozialdemokraten, Nachfolger der großen italienischen Kommunistischen Partei, schlossen zuletzt ein Parteibüro nach dem anderen.

Matteo Salvini ist das egal. Mit der Eröffnung des Parteibüros in Lesina folgt er seiner so erfolgreichen Strategie: Er stößt in eine Lücke vor, die die anderen hinterlassen haben. Auf dem Platz in Lesina sagt er: "Politik heißt für mich, dass man sich unter die Leute mischt, dass man da ist, dass man ihnen zuhört." Es ist wohl eine der wenigen unverrückbaren Überzeugungen Salvinis.

Seine Partei war ihrem Selbstbild nach immer "bei den Leuten". Seit ihrer Gründung galt il territorio – das Territorium – als zentraler Begriff. Salvini erinnert noch heute gern daran, wie er als junger Mann nachts in den Vororten seiner Heimatstadt Mailand herumfuhr, um Plakate zu kleben. Das Territorium abstecken. Markierungen setzen. Das Feld beackern.