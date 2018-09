Es gibt diese Fälle, die so verworren sind, dass sie täglich neue Wendungen erfahren – sodass man in ihrem Verlauf den Eindruck gewinnt, dass selbst die Ermittler zeitweise den Überblick über die Details zu verlieren scheinen. Der Fall von Yousif A., 22, Asylbewerber, dringend tatverdächtig des Totschlags, gehört unbedingt dazu.

Es ist noch immer vieles unklar über die Nacht Ende August, in der das Leben des Deutschkubaners Daniel H. endete. Und in deren Folge der Ausnahmezustand für Chemnitz begann. Jeden Tag gibt es neue Gerüchte, die über Presse und soziale Medien verbreitet werden. Die Behörden sind permanent damit beschäftigt, neue Erkenntnisse zu veröffentlichen und falsche oder veraltete richtigzustellen.

Was bis zum Redaktionsschluss der ZEIT aber sicher scheint, ist dies: Inzwischen drei Männer stehen unter dringendem Verdacht, Daniel H. gemeinschaftlich getötet zu haben. Nach einem von ihnen, Farhad Ramazan Ahmad, 22 und aus dem Irak, wird seit Dienstag öffentlich gefahndet. Die anderen beiden sitzen in Untersuchungshaft: Der Syrer Alaa S., 23, über den weniger bekannt ist. Und eben der Iraker Yousif A., über den die Öffentlichkeit vieles weiß – auch weil ein Dresdner Justizmitarbeiter seinen Haftbefehl abfotografiert und über rechte Internetseiten der Öffentlichkeit zugespielt hatte.

Brisant für die Behörden ist vor allem der Umstand, dass Yousif A. ganz rechtmäßig hätte abgeschoben werden können. Die Frage, die Sachsens Verwaltung seit Tagen umtreibt, lautet aus diesem Grund: Wieso ist das nicht passiert? Wieso war A. zum Tatzeitpunkt noch im Land?

Nach allem, was sich in den vergangenen Tagen rekonstruieren ließ, lebt Yousif A. seit Herbst 2015 in Sachsen. Er stellte seinen Antrag auf Asyl im November 2015. Schnell stellte sich heraus, dass er schon in Bulgarien registriert worden war. Deswegen war man dort für das Asylverfahren zuständig – so verlangt es das Dublin-Regelwerk. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) informierte die bulgarischen Behörden, der EU-Staat erklärte sich bereit, Yousif A. zurückzunehmen.

Bis hierhin verlief alles nach Plan. Dann passierte offenbar etwas, das oft passiert, wenn viele Behörden an einem Fall arbeiten und die Mitarbeiter überlastet sind: ein Verfahrensfehler.

Mit wem man in Justiz und Politik auch über den Fall spricht, alle weisen auf denselben Umstand hin: Yousif A. kam in jener Zeit nach Deutschland, in der die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter im Bamf und aller mit dem Thema befassten Behörden besonders hoch war.

Für die Durchführung einer Abschiebung ist die örtliche Ausländerbehörde zuständig, in Sachsen die Zentrale Ausländerbehörde ZAB. Gemäß Dublin-Verordnung hat sie sechs Monate Zeit, den Asylsuchenden zurück in sein EU-Ankunftsland zu schicken – geschieht das nicht, muss das abschiebende Land, in dem Fall Deutschland, das Asylverfahren übernehmen. Diese Frist ist bei Yousif A. verstrichen, ohne dass die Abschiebung überhaupt versucht worden wäre. Wieso? Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, beantwortete diese Frage bei Anne Will: Im Jahr 2016 habe es "eine solche Überforderung" gegeben, "dass dieser eine Fall untergegangen ist".