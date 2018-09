Pointierter lässt sich die Geschichte kaum erzählen als auf einer Witzpostkarte, die in Brandenburg ihre Runde machte. Der Cartoon zeigt einen zeitunglesenden Wolf aus den Wäldern Brandenburgs: "Helga, haste schon gelesen?", ruft er seiner Gefährtin zu. "In Neuzelle sollen wieder echte Mönche ausgewildert werden!"

"Auswildern" ist gar kein so falscher Begriff: Ein Mönch in einem christenarmen Umfeld findet genauso wenig die Kultur wieder, die er gewohnt ist, wie der Wolf die Natur vorfindet, die ihn noch aushält. Doch am ersten Septembersonntag dieses Jahres wurde er endlich wahr gemacht, der Traum des Görlitzer Bischofs Wolfgang Ipolt.

Ein Kloster ohne Mönche ist kein Zustand, sagte sich der Görlitzer Bistumschef und warb beim österreichischen Zisterzienserstift Heiligkreuz, eine Gruppe von Gründermönchen möge doch aus dem Wienerwald in die brandenburgische Glaubenswüstenei entsandt werden. Obwohl der dortige Abt nicht an Wunder glaubt, machte sich letztes Jahr eine Vorhut von vier jungen Ordensbrüdern für eine einjährige Probezeit nach Neuzelle auf, um zu testen, wie sich die Bedürfnisse eines Schweigeordens mit einem umtriebigen touristischen Anziehungspunkt vertragen. Pater Simeon, einer der zugezogenen Ordensbrüder, weiß heute: "Als Gemeinschaft brauchen wir ein Leben in Stille, um uns entfalten zu können, hier auf dem Gelände sind aber viele Akteure." Nun ist mittelfristig geplant, ein neues Gebäude für die Mönche zu errichten, außerhalb des Klosters.

Nach 200 Jahren haben sich beim Kloster Neuzelle nun also wieder Zisterzienser angesiedelt. Als Alibi-Mönche, die vor einer Klosterattrappe die geistliche Staffage liefern sollen, dafür wollen die Ordensbrüder ihre Tonsur nicht hinhalten. Sie beten und arbeiten in der Pfarr- und Wallfahrtsseelsorge und erteilen Religionsunterricht. Zum Gründungsfest in Neuzelle kamen immerhin 1300 Menschen. Pater Simeon ermutigt das: "Gerade bei Kirchenfernen beobachte ich immer wieder, dass sie durch die Berührung mit einer betenden Gemeinschaft angeregt werden, der Sinnfrage des Lebens etwas konsequenter nachzugehen."

Dass die Ordensbrüder nicht im Kloster wohnen, sondern zunächst im Pfarrhaus untergebracht wurden statt in der alten Klausur, sorgte zunächst für Unmut. Seit seiner Säkularisierung 1817 ist das vollständig erhaltene und sanierte Stift nicht mehr in kirchlicher Hand, die Verwaltung ist einer staatlichen Stiftung unterstellt. Sie offeriert den jährlichen 120.000 Besuchern kulturell genutzte Räume für Ausstellungen und Konzerte. Auch eine Musikschule ist dort untergebracht. Da ist kein Platz mehr für die Ordensleute. Aber die Mönche fügen sich dem Los. Ihre Anwesenheit wird begrüßt, das Angebot eines abendlichen Stundengebets auch von Nichtkatholiken angenommen. "Schon lange nicht mehr", sagt eine betende Protestantin, "war der Name des Klosters so aktuell."

